YouTube Music a Premium si konečně začalo naplno rozumět s HomePody

Předplatitelé YouTube Music či Premium vlastnící chytré reproduktory HomePod mají nyní díky čerstvému kroku Googlu parádní důvod k radosti. Google se totiž po letech váhání rozhodl konečně do svých aplikací YouTube Music a YouTube Premium přidat podporu HomePodů, kterou přitom Apple uvolnil pro vybrané společnosti provozující streamovací služby již v roce 2020. Využívání služeb Googlu s HomePody bude tedy rázem příjemnější.

Fotogalerie HomePod mini krabicka HomePod mini uboxing HomePod mini HomePod mini adapter HomePod mini baleni HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini HomePod mini green light HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini HomePod mini display HomePod mini textil HomePod mini Apple Apple HomePod mini Vstoupit do galerie

A co že vlastně podpora HomePodů (mini) u YouTube Premium a Music znamená? Jednoduše to, že namísto Apple Music u nich půjde nově navolit pro nativní využití právě jedna z těchto dvou služeb, přičemž jakmile bude HomePod skrze Siri vyzván hlasovým pokynem k tomu, aby začal hrát – ať už náhodný výběr či konkrétní playlisty, interprety či skladby -, začne přehrávat obsah právě z YouTube Music či Premium. Aby tak učinil, je třeba vše nastavit v Domácnost – tři tečky v horním pravém rohu – Nastavení domácnosti – Vaše jméno – Média. Bohužel, například takové Spotify alespoň zatím pro tyto účely nastavit nelze, byť si s ním již Siri taktéž celkem poradí. Stačí jí totiž říci jen frázi: „Hey Siri, play [vámi vybranou věc] on Spotify“ a přehrávání započne. Je nicméně škoda, že musí být člověk takto konkrétní, jelikož tím mírně klesá celkový uživatelský komfort.