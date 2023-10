Nové iPady letos již nedorazí

Přestože ještě minulý týden fanouškovský svět Applu doufal v to, že kalifornský gigant odhalí nové základní iPady spolu s modely mini a Air, nestalo se tak. A jak se zdá, do konce roku se tak ani nestane. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž nyní přišly s tím, že plány Applu s iPady jsou nyní směřovány na březen 2024.

Obecně se dá říci, že příští rok by měl být pro iPady alespoň částečně zlomový. To proto, že kromě aktualizace základního modelu spolu s řadou Air a mini má Apple údajně v plánu taktéž odhalení nové generace iPadů Pro, která by měla dorazit s řadou zásadních novinek v čele s pozměněným designem, OLED displejem, užšími rámečky či bezdrátovým nabíjením. Zbylé modely sice dostanou vylepšení o poznání komornější, nicméně iPady Pro budou v nadcházejících letech minimálně svým designem zcela určitě následovat. Ostatně, přesně tuto strategii zvolil Apple i u dosavadních iPadů, které kompletně přešly na „nový“ design představený u iPadů Pro v roce 2018. Drobný háček je nicméně v tom, že základní iPad se této přeměny dočkal až v roce 2022. Doufejme tedy, že tentokrát bude Apple v tomto směru svižnější.