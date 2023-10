Těšíte se na AirTag 2? Příští rok ho nečekejte

Fanoušci lokalizátorů AirTag si na příchod jejich nové generace zřejmě počkají déle, než se zprvu plánovalo. Přestože svět od představení první generace tohoto lokalizátoru dělí již zhruba dva a půl roku, další možná rok a čtvrt je před námi. Tvrdí to alespoň přední analytik Ming-Chi Kuo s vazbami na dodavatelský řetězec Applu.

Dle dřívějších informací, které se Kuovi podařily získat, bylo představení AirTagu 2 v plánu na příští rok. Z neznámého důvodu však Apple nakonec výrobu přesunul až na rok 2025, takže je jasné, že se tohoto produktu dočkáme nejdřív v jeho průběhu, přičemž je otázkou, kdy přesně. První generace se totiž světu představila na jaře, nicméně nebylo by překvapivé, kdyby odhalení druhé generace spojil Apple s novým iPhonem či jiným produktem. Co se pak týče novinek, které by měl AirTag 2 přinést, počítá se zejména s nasazením druhé generace ultraširokopásmového čipu Applu U2, který by měl umožnit ještě přesnější lokalizaci. Dřívější zprávy pak hovořily o určitém propojení s Vision Pro, se kterým by měly AirTagy „komunikovat“ zřejmě kvůli potřebě vytyčit určitý prostor, ve kterém by se osoba s headsetem mohla pohybovat. Jelikož je však v tuto chvíli do uvedení AirTagů 2 ještě spousta času, novinek může přibýt samozřejmě daleko víc.