iOS 17.1 opraví na iPhonech 15 Pro „vypalování“ displejů

Když se před pár dny prohnaly médii zprávy o možném vypalování displejů iPhonů 15 Pro Max, nejednoho jablíčkáře solidně vyděsily. Vypalování je sice u OLED displejů naprosto standardním procesem, nicméně aby se začal tento neduh projevovat již po necelém měsíci od startu prodejů telefonů, to by bylo naprosto zarážející. Jak se však naštěstí nyní ukázalo, panika není na místě.

Včera večer vydal Apple finální betu iOS 17.1, kterou jako již tradičně doplnil spoustou poznámek pro vývojáře. V nich se lze dočíst mimo jiné to, že předešlé verze operačního systému iOS 17 obsahovaly chybu, která způsobovala, že obsah zobrazený na displeji iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max mohl působit jako vypálený displej. Jednalo se však naštěstí jen o chybu zobrazení, kterou Apple vyřeší jednoduše pomocí softwarové aktualizace a tedy není třeba mít obavy z toho, že by se už po měsíci začaly displeje telefonů takto hardwarově ničit. Co se pak týče vydání updatu, který chybu v zobrazování obsahu opraví, ten by měl vyjít konkrétně příští týden – konkrétně v úterý 24. října.