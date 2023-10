Zákaz využití nebezpečného skleníkového plynu v elektrických rozváděčích by znamenal velký posun pro životní prostředí

Tisková zpráva: Vyjednavači Rady evropské unie a Evropského parlamentu předběžně dosáhly politické shody týkající se omezení využívání látek, které způsobují globální oteplování. Znamenalo by to nově také úplný zákaz využití rozváděčů středního napětí, které pro izolaci používají fluorované plyny, z nichž nejsilnějším je SF 6 .

Evropská unie se nově přiblížila kompletnímu zákazu využití nebezpečného skleníkové plynu SF 6 (fluorid sírový) v elektrických rozváděčích, což znamená, že se v evropských zemích brzy objeví nová pravidla, která s sebou přinesou využití alternativních technologií bez využití tohoto silného plynu. Alternativní technologie jsou k dispozici již mnoho let, jsou vyzkoušené a funkční a to hlavně v kategorii rozváděčů středního napětí až do 24kV včetně, což je oblast, kde se využívá největší množství těchto zařízení. Podle kritiků přinese tento zákaz problémy pro masové využití obnovitelných zdrojů energie s cílem dekarbonizovat Evropu, které jsou často závislé právě na rozváděčích.

Společnost Eaton je průkopníkem v oblasti rozváděčů bez využití SF 6 . Technologie vakuového spínání je spolu s přirozenou vzdušnou izolací vhodná pro využití a splnění současných nároků sítě a zároveň pomáhá účinně bojovat proti globálnímu oteplování. Pouhý 1 kg SF 6 se rovná 25 200 kg CO 2 a rozhodnutí zakázat tento plyn je tedy určitě opodstatněné.

