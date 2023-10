Za co vlastně platíme na YouTube Premium, když všichni odchází na HeroHero

Na YouTube Premium jsme poprvé narazil před řadou let ve Francii a už tehdy jsem zjišťoval, jak by bylo možné si službu předplatit i u nás – to jen pro informaci, jak moc mě nadchla. Když zhruba po dvou letech dorazila i do ČR a SR, neváhal jsem a od doby, kdy ji zde Google spustil ji poctivě platím. Přece jen při venčení psa buď telefonuji nebo si s chutí pustím nějaký ten podcast, případně video, které spíš poslouchám než sleduji a YouTube je rozhodně moji nejpoužívanější aplikací.

Vůbec mi nevadí platit měsíčně 239Kč, i když teď když to píšu, tak si říkám, že je to vlastně docela vysoká částka, ovšem obsahu je na YouTube nekonečně a tak vlastně proč ne. Co mi však vadí poslední rok nebo dva, je fakt, že i když si platím YouTube Premium, vidím reklamy dál. Nejsou to reklamy z YouTube, ale jsou to reklamy různých sponzorů videa, většinou služeb zvláštní kvality nebo služeb, jejichž používání většinou nemá žádné opodstatnění. Tvůrci je schovávají za sponzory videa a věnují jim minutu až dvě ze samotného videa, kdy musím poslouchat o tom, jak nebezpečné je surfovat po internetu nebo jak mě nějaká služba dokáže ochránit před tím, abych si koupil špatné auto.

Když už tedy vyslechnu informace o onom sponzorovi, přijde na řadu další poučení tvůrce o tom, že si mám koupit jeho merch. Pokud vše překousnete, dostanete se až na konec videa, kde vám tvůrce, jenž ještě před měsícem říkal, jak by v životě nedopustil, aby jeho obsah byl zamčený, sdělí, že od dneška si máte začít platit HeroHero, jinak se prostě na další díl už nepodíváte, případně se podíváte jen na jeho část.

Tvůrce se snažím chápat a sám trošku o tom, jak funguje inzerce a média vím, ovšem poslední dobou mi opravdu vadí, že vlastně platím pouze za to, abych nesledoval reklamy od YouTube. Ostatní reklamy musím sledovat dál a i to chápu, sám z reklam žiju a dokážu to překousnout, ovšem to, že můj oblíbený tvůrce odejde ze dne na den na HeroHero, kde nic jako předplatné pro všechny tvůrce neexistuje, mi přijde již trošku za hranou. Pokud totiž sledujete 10 lidí na YouTube a máte tu smůlu, že se těchto 10 lidí rozhodne štěpit obsah na YouTube a HeroHero, pak to vypadá tak, že zaplatíte například 239Kč za YouTube a další 2000Kč, abyste viděli všechna jejich videa včetně těch na HeroHero a i tam vám rádi řeknou, abyste si koupili merch.

Chápu, že YouTube s tím nemůže nic moc dělat, ovšem je otázkou, zda vlastně dodržuje slovo, protože bez reklam je zkrátka bez reklam a nikde už nepíše o tom, že se to týká pouze reklam, které využívá samotný YouTube a autoři si mohou ručit, kam a jak hojně je do videí rozmístí. Možná by bylo dobré s tím do budoucna něco udělat, ale co, to uznávám, sám nevím.