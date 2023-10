YouTube zintenzivňuje boj proti blokování jeho reklam. Zatím je však spíš k smíchu

Nástrojů k potlačení reklam při sledování videí na YouTube rozhodně není málo. Dokonce jsou součástí některých prohlížečů zaměřených na konzumaci multimediálního obsahu. Jeden z největších hráčů na poli online videí se zřejmě chystá s těmito praktikami zatočit. Některým uživatelům se začíná zobrazovat výzva upozorňující, že blokátory reklam na platformě nejsou povoleny. To by v důsledku mohlo představovat problém pro množství diváků po celém světě.

Podle serveru The Verge se jedná o nejnovější tah křížové výpravy YouTube proti blokování reklam. Jay Peters z The Verge napsal, že opakovaně naráželi od YouTube na výzvu, jež sdělovala: vypadá to, že používáte blokátor reklam, přičemž byli upozorněni, že ke sledování obsahu je zapotřebí povolit reklamy nebo přejít na Premium. Na dotaz směřovaný k YouTube následovala odpověď, že se jedná o součást testu, který započal v létě a jeho cílem je zakázat používání softwarových nástrojů pro blokování reklam na platformě.

Peters pro The Verge napsal: „Začínám vidět výzvu YouTube k blokování reklam – vidíte ji i vy?“ K tématu dále dodává: „Zeptal jsem se, zda Google začíná výzvu zobrazovat více lidem, ale mluvčí Christopher Lawton mne odkázal na prohlášení z června.“ V něm ji definoval jako „malý experiment v celosvětovém měřítku“. Google chce upozorněním zdůraznit, že blokování reklam porušuje podmínky používání a vyzdvihuje výhody předplatného, včetně možnosti stahování a poslechu na pozadí.

Při zadání dotazu do vyhledávání se ukazuje, že Peters není sám, kdo výzvu vztahující se k blokování reklamy vidí. Snahy Googlu zřejmě u mnoha uživatelů příliš velké nadšení nezpůsobí, přičemž množství reklam na YouTube pokládají za neúnosné. Osobně volím cestu, kdy se každý měsíc zaměřím na jinou službu, kterou si předplatím. Zkušenost z YouTube Premium je docela příjemná, otázkou je, jak akceptovatelná je pro některé cena 179 Kč za osobní, respektive 269 Kč za rodinné předplatné.