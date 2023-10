Apple v tichosti zlevnil iPad 10! Za kolik jej nyní seženete?

Na dnešní den si Apple nepřichystal jen představení nové verze Apple Pencil. Na svém Online Storu totiž v naprosté tichosti aktualizoval cenu základního iPadu 10. generace a to velmi příjemně. Ta je totiž nyní nastavena na 12 990 Kč, zatímco ještě dnes ráno svítilo na tom samém místě 14 490 Kč. Apple tedy tablet zlevnil o příjemných 1 500 Kč.

Zlevnění základního iPadu se dalo do jisté míry čekat. Apple totiž přecenil některé produkty ve své nabídce již v letos září poté, co je v loňském roce zdražil kvůli nedobré ekonomické situaci a hlavně kurzu koruny vůči dolaru a euru. Jelikož však iPady 10 dorazily až po vlně zdražování, nasadil u nich Apple rovnou vyšší cenovku, kterou nyní redukuje právě o výše zmíněných 1500 Kč. Sluší se nicméně jedním dechem dodat, že za 14 490 Kč prodával iPady Apple prakticky sám, jelikož valná většina ostatních prodejců nasadila o pár set korun příznivější cenu. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že se ze strany Applu jedná spíše o jejich dorovnání nežli vyloženě o slevu. Poměrně zajímavé je pak i to, že všechny ostatní iPady v nabídce Applu si zachovaly stejnou cenovku jako doposud.