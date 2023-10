Není to moc i na Apple? Namísto nových iPadů se prý má představit jen Apple Pencil 3

Zatímco ještě před pár dny žil fanouškovský svět Applu v domnění, že zářijová Keynote s iPhony a Apple Watch byla poslední akcí, která přinesla nové produkty, od tohoto víkendu se čile spekuluje nad tím, zda nás přeci jen nečeká ještě minimálně pár tiskových zpráv, které přinesou představení dalších novinek. Na světlo světa totiž vypluly informace o tom, že by měl Apple snad již v úterý 17. října světu skrze tiskové zprávy odhalit nové generace základních iPadů, iPadů mini a Air. Tyto zprávy však již částečně vyvrátil Mark Gurman z Bloombergu a nyní i japonský portál MacOtakara. Druhý zmiňovaný však přišel s do jisté míry ještě bizarnější teorií.

Japonci tvrdí konkrétně to, že ani podle nich Apple do konce roku už nové iPady neukáže. Co jim však naopak připadá jako poměrně pravděpodobné, je odhalení nové Apple Pencil. Ta má údajně disponovat trojicí magnetických hrotů, které budou uživatelsky vyměnitelné s tím, že uživatel si tedy bude moci vybrat hrot podle toho, co se mu bude zrovna nejvíce hodit pro danou činnost na tabletu. Poměrně zajímavé je nicméně i to, že v kódu bety iOS 17.1 se objevily zmínky o USB-C Apple Pencil, takže je otázkou, zda nebude tužka s magnetickými hroty jen revizí Apple Pencil 1. generace, která disponuje Lightning portem. Může se však jednat i o zcela nový typ Apple Pencil, který bude prodáván vedle tužek 1. a 2. generace.

Pravdou je, že japonský portál MacOtakara není ani zdaleka jediný, který má značné pochybnosti ohledně potenciálního představení nových generací základních iPadů, modelů mini a Air. Představení totiž nevěří ani nejlepší zdroj informací ze světa Applu ve formě Marka Zuckerberga, či přední analytik Ming-Chi Kuo. Kde je pravda bychom se měli dozvědět snad již zítra, jelikož právě na úterek zdroje představení nových iPadů předpovídaly. A co myslíte vy, dorazí novinky?