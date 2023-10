Uniklo datum vydání iOS 17.1! Kdy se systému dočkáme?

Datum vydání iOS 17.1 už není tajemstvím. Francouzské regulační úřady (ANFR) totiž na svém webu zveřejnily, kdy Apple vydá opravnou aktualizaci, kterou sníží úroveň elektromagnetického záření iPhonů 12. Právě to totiž plnilo v předešlých týdnech přední strany médií po celém světě coby potenciální nebezpečí, kvůli kterému musel dokonce Apple zastavit ve Francii prodeje těchto modelů.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

Přestože Apple od prvopočátku tvrdil, že ještě před startem prodejů získal pro své iPhony veškeré certifikace, které jim zajišťovaly naprostou bezpečnost, francouzským úřadům slíbil, že jejich požadavky na prošetření nadbytečného elektromagnetického záření prověří. To taktéž učinil s tím, že aby splnil francouzské limity záření, které jsou podstatně přísnější než ty ve zbytku světa, mírně upravil funkčnost telefonu skrze iOS, díky čemuž zařízení vyzařuje menší množství elektromagnetického záření. Tedy, po updatu vyzařovat bude. Úprava je nasazena konkrétně do iOS 17.1, který je nyní testován a který podle informací ANFR vyjde v úterý 24. října – tedy přespříští týden. Kromě opravy záření přinese tento update třeba i ikonu svítilny v Dynamic Islandu i u iPhonů 14 Pro či například gesto dvojitého spojení prstů u Apple Watch Series 9 – to ovšem v rámci watchOS 10.1. Kromě iOS 17.1 totiž vyjdou samozřejmě i další nové verze OS Applu.