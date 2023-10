Hotovo! Microsoft koupil Activision Blizzard

Na pátek 13. října 2023 nebude Mícrosoft v žádném případě vzpomínat jakožto na špatný, nešťastný či pochmurný den. Po zhruba dvou letech snahy o převzetí vydavatelství Activision Blizzard se mu totiž konečně podařila akvizice dotáhnout do konce, což jinými slovy znamená, že nově vlastní takové herní hvězdy, jakými jsou například série Call of Duty, Diablo či World of Warcraft.

Převzetí Activision Blizzardu Microsoftem se nerodilo v žádném případě hladce. Koupi totiž muselo schválit nepřeberné množství regulačních úřadů po celém světě a přestože u spousty z nich prošla naprosto bez problému, zejména ve Velké Británii a u americké Federální obchodní komise nadělalo převzetí velké problémy. Ty se však nakonec přeci jen podařilo Microsoftu překonat, čímž si zajistil možná to nejlepší, co bylo v herním průmyslu k mání. Vždyť ikoničtější tituly než Call of Duty či World of Warcraft si lze jen stěží představit.

Koupě Activision Blizzardu Microsoftem je vynikající zprávou zejména pro uživatele Game Passu a to jak na konzolích Xbox, tak i počítačích. Je totiž víceméně jasné, že právě do této herní předplatné služby dorazí hry právě z portfolia tohoto vydavatelství. Nedávno se sice médii prohnala zpráva, že s uvolněním novinek ve formě Call of Duty: Modern Warfare III či nového Diabla se počítá až v příštím roce, nicméně je pravděpodobné, že starší tituly dorazí do Game Passu co nevidět, přičemž by nebylo žádným velkým překvapením, kdyby se tak stalo třeba už dnes. Například servery pro starší díly Call of Duty byly v posledních měsících intenzivně opravovány, jako by se očekával velký nápor právě díky Game Passu. Zatím je však třeba na jakékoliv bližší informace vyčkat. Tisková zpráva od Microsoftu totiž prozatím nedorazila, byť jeho šéf již informoval zaměstnance, že je „hotovo“.