Garmin představil to nejlepší, co umí. Modely Marq 2 jsou totiž z karbonu

Garmin nepřestává s chrlením podzimních novinek. Po střední třídě v podobě Venu 3 a dostupných vívoactive5 zde ale máme zcela jiný kalibr, a to to nejlepší, co americký výrobce dokáže. Uvedl totiž řadu Marq, která vyniká nejen funkcemi a materiály ale samozřejmě i cenou.

Garmin Marq 2. generace prezentují nejen unikátní funkce, ale také pouzdro z karbonových vláken. Tento materiál známe především ze závodních aut nebo letadel, kde jde o každý gram. Jenže smysl má i na hodinkách, protože ty nosíme ve dne v noci a i u nich jde tedy o váhu.

Máme zde tedy tři nová modely: Marq Athlete, Marq Golfer a Marq Commander, vždy samozřejmě v jejich 2. generaci. Zachovávají si všechny přednosti svých předchůdců a přidávají pouzdro ze skutečně prémiového materiálu, díky čemuž jsou také o 11 g lehčí oproti titanové variantě.

Garmin Marq Athlete (Gen 2) Carbon jsou cenově nejdostupnější. Kromě skvělého vzhledu doplněného o zelené akcenty nabízí také safírové sklíčko či silikonový řemínek. Jejich cena je 70 990 Kč a navíc k hodinkám dostanete hrudní pás pro měření srdečního tepu HRM-Pro Plus.

Garmin Marq Golfer Carbon (Gen 2) jsou střední cestou. Vynikají vypouklým safírovým sklíčkem a decentní tmavě zelenými detaily. Ty doplňuje perforovaný hybridní řemínek z kůže FKM. I tentokrát jsou tyto hodinky spolehlivým společníkem na greenu, který vám pomůže zmenšit handicap. Jejich cena je 74 490 Kč, k hodinkám dostanete 3 snímače golfových holí Approach CT10 a silikonový řemínek.

Garmin Marq 2 Commander Carbon jsou nejdražší. I ony mají vypouklé safírové sklo, jsou doplněny stylovým tkaným nylonovým řemínkem a náhradním silikonovým. Nechybí ani funkce jako režim utajení a balistická kalkulačka. Cena je 76 990 Kč.

Garmin se pochlubil také modelem Marq Athlete (Gen 2) Performance Edition. V jejich případě hraje hlavní roli titan, ze kterého je vyrobeno nejen pouzdro, ale také hybridní článkový řemínek složený z titanu a silikonu s motýlkovou sponou. Cena je 54 990 Kč. Každý model vyniká jinými ciferníky, displej je pak typu AMOLED s průměrem 30,4 mm.

