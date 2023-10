Skvělý reproduktor JBL PartyBox Ultimate je konečně skladem!

Tisková zpráva: Větší, vylepšenější, odvážnější – JBL PartyBox Ultimate, nejnovější hvězda mezi oblíbenými reproduktory JBL PartyBox, přináší něco zcela nového. S luxusním JBL Original Pro Sound a fascinujícím zvukem Dolby Atmos® je to prostě nepřekonatelná záležitost. K tomu ještě tleskavá světelná show, která reaguje na rytmus hudby a bezpochyby zvedne každou párty na novou úroveň, kdekoliv a kdykoliv.

Zvuk nejen zaslechnete, ale také jej prožijete. JBL PartyBox Ultimate je dosud nejkvalitnějším a nejhlasitějším modelem v řadě JBL PartyBox. Nabízí JBL Original Pro Sound s dvěma výbornými středními měniči a dvěma výškovými reproduktory, což umožňuje zachytit každý detail oblíbených skladeb i při nejvyšší hlasitosti. Díky dvojici 9palcových subwooferů, které poskytují silné basy, můžete pociťovat hudební energii odkudkoli v místnosti. S technologií Dolby Atmos* se ocitnete v jádru hudby a prožijete ji v neuvěřitelné čistotě a hloubce.

Proměňte libovolný prostor v dokonalou párty díky největší vícerozměrné světelné show mezi všemi párty reproduktory. S novými efekty hvězdné noci, chladnými světelnými stopy a dynamickými stroboskopy, světelná show se synchronizuje s hudbou a zaručuje nezapomenutelný zážitek pro vaše smysly.

JBL PartyBox Ultimate lze zakoupit zde

Wi-Fi konektivita jako další z hvězd vaší párty

Užívejte si hudbu ve vysokém rozlišení a vezměte ji kamkoli s funkcemi Wi-Fi a Bluetooth. Ať už pořádáte domácí večírek a obáváte se, že vás budou rušit oznámení z telefonu, připojení Wi-Fi vám umožní plynule streamovat hudbu. Pokud budete potřebovat snadný přechod na Bluetooth, abyste si užili bezproblémový zvuk, ať už jste uvnitř nebo venku, máte to také po ruce. JBL PartyBox Ultimate se automaticky přizpůsobí okolí vždy, když ho zapnete, a to bez ohledu na to, kde právě jste.

Nastavte si průběh vaší párty díky interaktivnímu panelu JBL PartyPad™ umístěnému na vrchní straně PartyBoxu. S jednoduchými doteky – klepnutím, podržením a posunutím – můžete spustit zvukové efekty v DJ kvalitě, které budou hrát po celou noc. Buďte v režii svého playlistu nebo se postavte za mixážní pult díky vstupům pro kytaru a duálnímu mikrofonu. Ať už párty zavede kamkoli, JBL PartyBox Ultimate je odolný proti stříkající vodě s certifikací IPX4 a má ergonomickou rukojeť a odolná kola, takže můžete svou párty bez obtíží přenést kamkoliv.

Vlastnosti zařízení JBL PartyBox Ultimate:

JBL Original Pro Sound s automatickým samočinným laděním

Připojení Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 (LE Audio ready)

Dolby Atmos

Připojení více reproduktorů – stereofonní párování dvou reproduktorů JBL PartyBox Ultimate pro širší zvukovou scénu nebo bezdrátové připojení více reproduktorů

Podpisová světelná show JBL PartyBox, která se automaticky synchronizuje s hudbou

JBL PartyPad™ pro přizpůsobení průběhu večírku pomocí tří jednoduchých úkonů prstem – klepnutí, podržení a posunutí

Odolnost proti stříkající vodě IPX4, robustní kolečka, snadno uchopitelná rukojeť a přihrádka na kabel pro uložení napájecího kabelu, když se nepoužívá

Ovládání na dosah ruky pomocí aplikace JBL One – ovládejte hudbu, upravte nastavení ekvalizéru a přizpůsobte barvy a vzory světelné show*Dolby Atmos je k dispozici pouze přes Wi-Fi. K poslechu hudby v Dolby Atmos je také nutné předplatné streamovací služby s podporou Dolby Atmos.

