Máte na iPhonu problémy s Wallet? Víme, co je pravděpodobnou příčinou

Společnost Apple tento týden vydala třetí vývojářskou betaverzi svého operačního systému iOS 17.1. Jak je u Applu zvykem, aktualizace přinesla dílčí novinky a opravu drobných chyb. S vydáním nové bety přichází také varování, týkající se nativní Peněženky v iPhonu.

Podle poznámek k vydání aktualizace může nyní po vydání beta verze 3 aplikace Peněženka při spuštění spadnout těm, kteří ještě neaktualizovali a stále používají iOS 17.1 beta 1 nebo iOS 17.1 beta 2. To může mít dopad na uživatele, kteří používají funkci Connected Cards. Ta například uživatelům ve Velké Británii umožňuje zobrazit informace o zůstatku na jejich debetních a kreditních kartách přímo v aplikaci Peněženka.

Pokud používáte dřívější beta verzi a zajímá vás, proč aplikace Peněženka nefunguje, odpovědí je, že Apple provedl blíže nespecifikované změny v backendu. Aplikaci Peněženka můžete opravit upgradem na beta verzi 3. V tuto chvíli je aktualizace dostupná pouze pro vývojáře, takže veřejní beta testeři by mohli potenciálně narazit na problémy. Apple pravděpodobně vydá třetí veřejnou betaverzi operačního systému iOS 17.1 do konce týdne. Apple také uvádí, že spojení mezi kartou a bankovním účtem se může neočekávaně zrušit, a že uživatelé, kteří se s tímto problémem setkají, budou muset postupovat podle postupu opravy, který zahrnuje přechod do Nastavení, přechod na Peněženka a Apple Pay, a opětovné připojení karty