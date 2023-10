Proč občas neroste místo v úložišti Macu po smazání souborů

Možná jste se také setkali se situací, kdy vše nasvědčuje tomu, jakoby soubory stále někde zůstávaly a po jejich odstranění volné místo na disku vašeho Macu nepřibývá, což platí zvláště pro rozsáhlejší projekty zahrnující větší množství datově náročných souborů. Často se pak obracíme na Google s dotazem ve stylu „obnovení úložného prostoru Macu“ nebo jemu podobným, přičemž nalezení východiska může zabrat relativně dost času a energie, kterou bychom jistě dokázali využít lépe.

Kupříkladu při zpracovávání videí mohou být nároky na úložiště poměrně vysoké. Natočený materiál ve vysokém rozlišení spolu s hudbou a grafickými prvky při průměrné výsledné stopáži okolo 12 až 15 minut si může nezřídka ukrojit 1 TB nebo i více. Samozřejmě existují způsoby, jak datovou náročnost omezit a rozložit, včetně uchovávání souborů na externích discích a využití proxy médií, ovšem práce s interním úložištěm přináší určitý komfort, včetně zálohování Time Machine. Externí disky pak mohou posloužit společně s cloudem jako další pojistka. Stran zálohování důležitých souborů není opatrnosti nikdy dost.

Pracujete-li stylem, kdy primárně spoléháte na interní úložiště a externí disky používáte jako zálohu, může dojít k úvodem zmíněné situaci. Společně s dokončením projektu se člověk těší nejen z dobře vykonané práce, ale také na uvolnění místa, které zabíral. Osobně vytvořím minimálně 1, nejlépe 2 zálohy a pustím se do mazání. Po vyprázdnění koše očekávám odpovídající nárůst volného prostoru na disku, při kontrole to však vypadá, jako by k odstranění souborů nedošlo.

První, co nejspíš každého uživatele napadne, je provést restart, ovšem mnohdy ani poté údaje neodpovídají tomu, že došlo k odstranění. Následující kroky doporučované uživateli na webech, jako je vymazání mezipaměti v knihovně, mnohdy přináší jen dílčí úspěch a stejně tak nástroje typu MacClean.

Řešením je postavit na kávu a v klidu si ji vychutnat. Při mazání množství velkých souborů nebo složek se zřejmě stává, že systému macOS nějakou dobu trvá, než si skutečně uvědomí, že je místo k dispozici. Pokud se tedy ocitnete v podobné situaci, může obnovení úložiště Macu znamenat jen vybavit se mírnou dávkou trpělivosti.