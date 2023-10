Vision Pro je příliš těžký. Apple řeší, co s tím

Headset pro rozšířenou realitu Vision Pro, který společnost Apple představila na letošní WWDC, a který by se měl na pulty prodejen dostat v průběhu příštího roku, je relativně těžký. Firma si tuto skutečnost uvědomuje, a budoucí generace by již mohly být o něco lehčí.

Odpovědné týmy společnosti Apple usilovně připravují Apple Vision Pro na uvedení na trh. Ačkoli se soustředí spíše na budoucí modely než na již hotový hardware první generace, společnost Apple se stále obává hmotnosti jeho první generace a toho, jak váhu headsetu přijmou uživatelé. Analytik Mark Gurman ve svém newsletteru Power On uvádí, že současný model Vision Pro váží zhruba půl kilogramu. Tato váha se nicméně již při testování ukázala být pro některé uživatele jako příliš velká, a i po kratší době užívání způsobovala namáhání a únavu krku.

Fotogalerie Vision Pro screen WWDC 2023 accessories vision-pro-over-head-strap Apple Vision Pro 4 apple vision pro -fb Apple Vision Pro 3 Apple Vision Pro 2 Vision Pro bryle vision pro Vision Pro bryle Apple vision Pro Vision Pro apple_vision_pro state of the union wwdc vision pro 29 vision pro magsafe Vstoupit do galerie

Pro současný model Apple zvažuje opravu zahrnující popruh přes hlavu. Ačkoli Apple nemůže s hmotností současného modelu v tuto mnoho udělat, kromě toho, že se jej pokusí více podepřít, je hmotnost faktorem, který se bere v úvahu u pozdějších modelů. Kromě hmotnosti může Apple také změnit design, aby byl užitečnější pro lidi, kteří nosí brýle. Model první generace byl zeštíhlený a s brýlemi by nefungoval, místo toho se spoléhá na magnetické čočky na předpis, které je třeba před použitím nainstalovat – toto řešení ale není zrovna dvakrát uživatelsky přívětivé. Gurman se domnívá, že nyní zastavený plán společnosti Apple na brýle pro rozšířenou realitu by mohl být cestou vpřed, protože by se jednalo o lehký hardware, který by se nespoléhal na průchozí kamery a obrazovky VR. Teoreticky by se daly nosit celý den. Tento typ produktu ale Apple podle dostupných zpráv pohřbil již před delší dobou.