Recenze Tigernu T-B3905: Stylový batoh na MacBook i spoustu věcí navíc

V dnešní recenzi si posvítíme na další batoh z dílny oblíbeného výrobce Tigernu. Řeč je konkrétně o modelu T-B3905, který nabízí jak líbivý design, tak i velké množství kapes pro ukrytí předmětů, které zrovna potřebujete přenést či převézt. Pojďme tedy na to.

Specifikace a design

Batoh Tigernu T-B3905 je primárně městským batohem určeným pro přenášení věcí do školy, práce, potažmo na cesty, kdy s sebou příliš mnoho předmětů nepotřebujete. Ostatně, ani nemůžete. Jeho rozměry jsou totiž 42 x 25 x 18 cm při celkovém objemu 19 litrů. Batoh se tedy řadí spíše mezi ty menší. To mu však v žádném případě neubírá na kvalitách, ba právě naopak. Díky spoustě kapes, které u něj jsou k dispozici, do něj jste totiž schopni „vměstnat“ opravdu velké množství všelijakých předmětů počínaje klasikami typu klíče, peněženka či telefon, pokračujíc přes jídlo, pití či mikinu a konče notebookem, přičemž problém vám v tomto směru neudělá ani 16“ MacBook Pro. Kapsa na notebook má totiž rozměry 25 x 38 cm, takže se do ní bez problému vejde každý MacBook v nabídce Applu. Příjemnou vychytávkou batohu je pak třeba USB port, který můžete propojit na jedné straně s powerbankou, na druhé straně pak s nabíjecím kabelem pro váš telefon a ten nabíjet i při jeho používání. Fanoušky kabelových sluchátek zase potěší otvor, který je v jednom z boků batohů vytvořen pro protažení kabelu.

Batoh je vyroben z kombinace oxfordské tkaniny s voděodolným nylonem. Vnitřek je pak tvořen měkkou polyesterovou podšívkou, jak je ostatně u podobných batohů zvykem. Co se pak týče designu, ten je samozřejmě ryze subjektivní záležitostí, ale zde si dovolím říci, že díky minimalistickému vzhledu tento kousek zalíbí snad naprosto každému. Tmavě šedá v kombinaci s černými prvky působí zkrátka hezky – tím spíš, když jsou tyto barvy i de facto těmi jedinými, které na batohu uvidíte. Nemusíte se tedy obávat žádných rušivých elementů, které by celkový dojem z batohu negativně ovlivňovaly. Kdybych pak měl zhodnotit kvalitu, i ta mi přijde alespoň po pár dnech testování na velmi solidní úrovni. Materiály, ze kterých je batoh vyroben, působí na dotyk kvalitně, švy jsou utvořeny precizně a celkově vypadá vše zkrátka tak, jak má.

Testování

Jakožto milovníka minimalistických, jednoduchých věcí mě tento batoh oslovil takříkajíc na první dobrou. Designově je totiž opravdu krásný, přičemž mé sympatie si získal i rozměry. Přestože se totiž toho do něj vleze opravdu spousta, tvarově i rozměrově se totiž řadí mezi ty menší kousky, takže na zádech působí na pohled opravdu příjemně a to i v případě, že jej „napěchujete“, co to jen jde. Já v něm většinu času nosil MacBook, mikinu, jídlo, pití, kabeláž, peněženku a dalších pár drobností, přičemž ani při této „náloži“ nevypadal batoh absolutně přeplněný a tedy „nafouknutý“.

Velmi oceňuju i množství kapes, které je u batohu k dispozici. Jednak jich je k dispozici opravdu hodně, ale hlavně je k nim přístup z celé řady míst, díky čemuž si tak můžete přenášené předměty rozmístit tak, abyste je měli jednoduše po ruce a jakmile je budete potřebovat „vytasit“, nemuseli jste se „přehrabovat“ v hlavní kapse, ale sáhli jste po nich do některé z menších bočních kapes. Zejména u menších věcí typu klíče, mobil či třeba papírové kapesníčky je tento detail rozhodně příjemný.

Co se týče pohodlnosti batohu při jeho nasazení na záda, díky měkkému polstrování jak zádové části, tak i popruhů je jeho nošení i několik hodin v kuse příjemné a neměly by vás z něj bolet záda – tedy pokud jej nebudete mít napěchovaný neúměrně těžkými předměty. U hmotnosti nicméně ještě chvíli zůstanu. Právě ta je totiž ve výsledku jediným drobným negativem, na které bych rád upozornil. Batoh jako takový je totiž i prázdný relativně těžký, což je dle mého trochu škoda. Nejedná se sice o žádnou přehnanou hmotnost, ale když člověk s sebou „táhne“ jen pár věcí, chce mít co největší volnost a tedy ho těžší batoh, než reálně musí být, může alespoň zprvu trochu štvát. Jedná se však skutečně o detail, na který po nějaké chvíli s batohem zapomenete.

Resumé

Pokud hledáte opravdu krásný, ale hlavně praktický batoh nejen na notebook, ale i na spoustu dalších předmětů, právě jste jej našli. Přesně tyto věci totiž Tigernu T-B3905 splňuje na jedničku a proto věřím, že vám dokáže udělat radost.

