Recenze ochranného skla PanzerGlass pro iPhone 15 (Pro): Pancíř pro váš displej

V dnešní recenzi se podíváme na novou generaci ochranných skel z dílny společnosti PanzerGlass. Ty jsou určeny konkrétně pro iPhony 15 a 15 Pro s tím, že mají posouvat své ochranné kvality na další úroveň. Jaká ale jsou ve skutečnosti?

Technické specifikace

Ochranní skla PanzerGlass se řadí dlouhodobě mezi naprostou špičku v rámci ochrany telefonu, přičemž letošní generace těchto skel pro iPhony 15 (Pro) by měla tuto věc nejen potvrdit, ale rovnou posunout celkovou úroveň. To proto, že zde výrobce nasadil novou technologii pro zvýšení odolnosti proti poškrábání, proti kterým by měla být nová skla údajně až 3x odolnější, což rozhodně není málo. Mezigeneračně jsou navíc skla o 50 % pružnější, díky čemuž by měla být jednak jednodušší jejich instalace, lépe přilnou k displeji, ale hlavně by měly lépe absorbovat případné pády a tedy chránit displej před prasknutím. Zde ale musím jedním dechem dodat, že pády telefonů jsou obecně extrémně o štěstí a pokud vám tedy bude to chybět, nepomůže vám před rozbitím displeje sebelepší ochranné sklo. Naopak pokud ho budete mít, displej zvládne i pád na kámen. Tím chci říci, že spíš než ochranu před klasickým prasknutím je lepší ochranná skla pro displeje vnímat jako ochranu přeš poškrábáním, přičemž ochrana proti prasknutí displeje je zde spíš takový příjemný bonus.

Co se pak týče dalších vlastností skla, výrobce i nadále vsází na trojité tvrzení, tloušťku 0,4 mm, silikonovou spodní stranu pro co nejlepší „přilepení“ k displeji, tvrdost 9H či 2D vykrojení, díky kterému sklo sahá téměř až ke krajům telefonu, takže se o boky displeje takřka nemusíte bát. Sklo je navíc samozřejmě Case Friendly, což znamená, že si bude bez problému rozumět s valnou většinou standardních krytů – tedy nalepíte-li jej alespoň trochu správně. V tom vám však PanzerGlass rád pomůže, jelikož prodává i modely s instalačním rámečkem, díky kterému snad ani nejde sklo nalepit jinak než rovně. Na vás tak bude už jen vymačkat bubliny, které se pod něj dostanou a máte hotovo.

PanzerGlass je u svých skel pověstný mimo jiné i možností koupit si je ve verzi s různými filtry, které přidávají displejům telefonu určité vlastnosti. Na výběr jsou tedy jak klasická skla, tak i verze s antireflexní úpravou a filtrem proti modrému světlu, dále pak Privacy skla, která znemožňují sledovat displej telefonu z boku či levná verze skel, která nedisponují černým obvodovým rámečkem a mají dokonce vykrojen i otvor pro Dynamic Island. My v redakci testovali všechny tři typy a to jak na iPhonech 15, tak 15 Pro.

Testování

Aplikace tvrzeného skla je pro mnohé uživatele hotovou noční můrou. Špatné nalepení totiž jednak nevypadá dobře, ale zejména u dražších skel i finančně dost zabolí. U PanzerGlass však máte k dispozici jednak výše zmíněný instalační rámeček, který „nacvaknete“ na telefon a následně už není šance nalepit sklo nakřivo, ale hlavně pak možnost sklo opakovaně odlepit a nalepit bez toho, aniž byste jeho lepivou vrstvu jakkoliv poškodili. Jasně, v takovém případě se zvyšuje riziko, že na lepivou vrstvu zachytíte nějaké to prachové smítko a to bude následně tvořit bublinku a proto doporučuji odlepovat co nejméně, ale samotnému se mi letos stalo, že jsem u jednoho iPhonu sklo nalepil s drobnou nečistotou pod ním a musel jsem jej odlepit, avšak na jeho dalším přilnutí to nemělo absolutně žádný vliv. Mimochodem, pokud se vám tohle taky stane, stačí sklo jen odchlípnout, podsunout pod něj nálepku, kterou výrobce balí ke sklu, na tu šikovně nečistotu „zachytit“ a máte hotovo. Z vlastní zkušenosti mohu nicméně říci, že valná většina drobných nečistot se nakonec stejně „vpije“ do silikonového lepivého spodku a bublinka, kterou tato smítka tvoří, díky tomu zmizí do pár hodin po aplikaci skla.

Pokud vás zajímá, jak jsou na tom zobrazovací schopnosti displeje po nalepení skel s filtry, odpověď vás potěší. Ani antireflexní s filtrem proti modrému světlu a ani Privacy sklo nemá na displej iPhonu žádný výrazný negativní vliv. Pravdou je naopak to, že kdybyste nevěděli, že se jedná o speciální skla, zřejmě byste si vůbec nepatrného zkreslení barev nevšimli. U skla s filtrem proti modrému světlu narážím konkrétně na absolutně nepatrný nádech žluté, v případě Privacy je to pak nepatrně šedá. Znovu však opakuji, že se člověk musí na tyto věci opravdu dost zaměřit, aby si jich všiml a začal je vnímat. Po nějaké chvíli si na ně navíc zvyknete natolik, že vám přijdou naprosto přirozené. Ve výsledku o nich tedy absolutně nevíte a ony přesto skvěle plní svou funkci. Zpravidla se o nich pak dozvíte až ve chvíli, kdy vás například vaše partnerka upozorní na to, že vám z boku nevidí do telefonu či při podobných „komických“ situacích. Sklo si tedy klidně kupte podle toho, jaký filtr by se vám hodil, protože z hlediska zobrazovacích schopnosti je to opravdu jedno.

A jak jsou na tom skla PanzerGlass z hlediska odolnosti? Zde upřímně není co vytknout – tedy alespoň z hlediska škrábanců. Telefony jsem podrobil klasickému testu poškrábání klíči či mincemi v batohu, kapse a tašce, přičemž proti škrábancům odolala znamenitě. Ani po dvou týdnech testování totiž není vidět na žádném z telefonů, které jsou skly vybaveny, jakákoliv drobná vlásečnice či snad vryp. Nicméně i zde samozřejmě platí to, co jsem psal u pádů – je potřeba mít tak trochu štěstí, protože při tvorbě škrábanců hraje roli spousta aspektů. Je ale samozřejmě pravda, že před škrábanci ochrání sklo displej telefonu vskutku vždy, protože je to zkrátka vrstva „navíc“. S prasknutím je to ale holt trochu jiná písnička. Co se pak týče skluzu prstu po skle a tak podobně, zde bych řekl, že se bavíme o víceméně stejném pocitu, jaký máte, když ovládáte telefon bez skla. Je ale třeba pamatovat na to, že hladký skluz (stejně jako například minimalizaci zachytávání šmouh) zajišťuje oleofobní vrstva, která se časem opotřebuje a skluz se tedy trochu zhorší. Bavíme se ale o poměrně dlouhé době a pokud jste telefon zvyklí měnit jednou za rok či dva, myslím si, že zhoršení ani nezpozorujete.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, na kterou je rozhodně třeba upozornit, byť se dle mého jedná o naprostý detail. Někteří uživatelé těchto skel s iPhone 15 Pro si totiž všimli toho, že černý rámeček kolem nich nepatrně zasahuje do zobrazovací plochy displeje a ta se tedy malilinko zmenšuje. Upřímně, já si toho v prvních dvou týdnech testování absolutně nevšiml a kdyby mě na to někdo neupozornil, doteď o tom nevím, takže je asi jasné, jak „moc“ skla do displeje zasahují. Je nicméně dobré o této svízeli vědět a v případě, že neuvidíte například malinkou část písmenka „přilepeného“ vyloženě k okraji displeje, myslet na to, že se nemusí jednat o chybu softwaru, ale hardwaru – v tomto případě tedy skla.

Resumé

Pokud hledáte sklo od ověřeného výrobce, na kterého je zkrátka spoleh, právě jste jej našli. Přesně tyto aspekty totiž splňuje PanzerGlass na výbornou a díky tomu se mu tedy dá věřit. Jasně, nejedná se o 100% ochranu, která váš telefon „podrží“ za každé situace, jak ostatně několikrát píšu i v řádcích výše, ale jako pomyslný bezpečnostní pás pro váš telefon je toto sklo rozhodně super. I přes jeho vyšší cenu bych se jej tedy nebál doporučit – tím spíš, když vím, v jaké kvalitě lze koupit skla na AliExpresu a dalších podobných tržnicích. Ano, vím, že i tam lze narazit čas od času na dobré kousky, ale osobně raději volím kvalitu, se kterou jsem roky spokojený, než metodu pokus – omyl s tím, že když nastane právě ten omyl, odnese to více či méně telefon za nemalé peníze.