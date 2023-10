Recenze FIXED MagPowerstation ALU: Trojitá bezdrátová nabíječka v duchu Applu

Jestli Applu jeho fanoušci něco dlouhé roky vyčítají, pak je to absence klasických bezdrátových nabíječek v jeho nabídce. Pravdou však je, že v současné nabídce bezdrátových nabíječek lze v dnešní době najít kousky, které jsou designovému jazyku Applu velmi blízké. Přesně takovou je i MagPowerstation ALU z dílny české společnosti FIXED. A jelikož mi tato nabíječka dorazila nedávno na testování, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak jste se již dozvěděli z titulku, FIXED MagPowerstation ALU je trojitá hliníková bezdrátová nabíječka s magnetickými prvky pro kompatibilitu s novějšími iPhony a jejich MagSafem, potažmo s Apple Watch a taktéž jejich magnetickým nabíjecím systémem. Celkový výkon nabíječky je až 20W s tím, že pro Apple Watch je zde vyhrazeno 2,5W, pro AirPods 3,5W a pro smartphony pak 15W. Jedním dechem je ale třeba dodat, že nabíječka není certifikovaná v programu Made for MagSafe, takže vám iPhone nabije „jen“ 7,5W – tedy standardem pro bezdrátové nabíjení iPhonů. Zatímco tato skutečnost možná příliš nepotěší, několikanásobná ochrana s detekcí cizích objektů to určitě zvládne.

Fotogalerie fixed magpower station 1 fixed magpower station 2 fixed magpower station 3 fixed magpower station 4 Vstoupit do galerie

Nabíječka je tvořena hliníkovým tělem ve vesmírně šedé barevné variantě s integrovanými nabíjecími ploškami pro AirPods, smartphony a Apple Watch. Místo pro AirPods je umístěno v základně nabíječky, smartphone nabijete skrze magnetickou plošku na vzpřímeném ramenu a Apple Watch pak přes magnetický puk umístěný na vrcholu ramena, který je situován rovnoběžně se základnou. Obecně se pak dá říci, že designově je nabíječka bez jakékoliv nadsázky tvořena skoro tak, jako kdyby jí tvořil samotný Apple. Svým způsobem totiž připomíná například dřívější stojany pro iMacy. Kalifornskému gigantovi je ale nabíječka blízká třeba i použitým materiálem či samozřejmě barvou. Do vašeho Apple světa tedy zapadne naprosto dokonale a to i díky prvotřídnímu zpracování, které je však už u produktů z dílny FIXED tak nějak samozřejmostí.

Testování

Coby člověk píšící roky prakticky nepřetržitě o Applu a zároveň jeho velký fanoušek jsem ukázkovým příkladem uživatele, pro kterého je tato nabíječka stvořena. Každé místo na ní jsem totiž schopen osadit kompatibilním zařízením a to díky ní následně nabít. A právě to jsem logicky v posledních několika týdnech dělal, abych nabíječku co nejvíce vyzkoušel.

Jelikož je nabíječka ve výsledku primárně stojánkem, umístil jsem jí na svůj pracovní stůl, abych měl displej telefonu při nabíjení neustále na očích kvůli příchozím notifikacím, telefonátům a tak podobně. Super je, že sklon nabíjecí plošky je přesně takový, aby byl displej telefonu při jeho přimagnetování k nabíječce hezky čitelný a zároveň dobře ovladatelný. Kdyby totiž byla nabíjecí ploška například kolmá k základně, jednak by byla stabilita nabíječky horší, ale hlavně by byla ovladatelnost telefonu skoro až nepříjemná, protože by byl displej v relativně nepřirozené poloze. Osobně navíc velmi kvituje fakt, že magnetický kruh sloužící pro nabíjení telefonu je mírně vystouplý nad tělo nabíječky, díky čemuž se povedlo výrobci eliminovat potenciální záseky fotoaparátu telefonu z hliníkovou základnu v případě, že člověk potřebuje telefon občas pootočit z horizontální do vertikální polohy a naopak. Zejména nyní u klidového režimu z iOS 17, který zobrazuje na Lock Screenu telefonu například widgety či spousty přednastavených informací bude přitom horizontální umístění telefonu na nabíječce u mnoha jablíčkářů velmi časté.

Fotogalerie #2 fixed magpower station 8 fixed magpower station 7 fixed magpower station 6 fixed magpower station 5 Vstoupit do galerie

Co se pak týče dalších nabíjecích plošek – tedy těch pro AirPods a Apple Watch, těm vlastně taky není moc co vytknout. K oběma je totiž velmi dobrý přístup a obě fungují přesně tak, jak mají. U plošky pro AirPods si sice dokážu představit použití jiného materiálu než plastu, na druhou stranu ale musím jedním dechem dodat, že s pogumovanými povrchy nemám u nabíječek příliš dobré zkušenosti, jelikož se vcelku dost špiní a čistit je není úplně snadné. Občas se pak stane, že jsou zcela nevyčistitelné, jelikož se špína do povrchu „vryje“ a tím jej de facto poškodí. Plast u MagPowerstation tedy nemusí ve výsledku designově pohladit na duši, je ale rozhodně praktičtější než právě pogumování.

A jak vlastně trojitá nabíječka zvládá to, kvůli čemuž vlastně vznikla? Takřka na 100 %. Nabíjení jako takové totiž probíhá bez jediného problému a to na všech třech místech. Jeho start je naprosto bleskový, zahřívání těla zařízení při nabíjení minimální a celkově vše zkrátka funguje přesně tak, jak má. Ptáte-li se na to, proč tedy nabíječka funguje „jen“ takřka na 100 %, pak narážím na absenci Made for MagSafe certifikace, kvůli čemuž si zde užijete „jen“ 7,5W nabíjení u plošky pro smartphone. Sluší se však dodat jednak to, že na trhu moc nabíječek, které by touto certifikací disponovaly, nenaleznete a jednak to, že zrovna u bezdrátového nabíjení asi nemá stejně příliš smysl řešit nabíjecí rychlost, jelikož oproti kabelu bude vždy pomalejší. Vždyť i kdyby FIXED pro svou nabíječku certifikaci získal a tedy umožnil iPhony nabíjet 15W, novější iPhony nabijete kabelem až 27W – tedy skoro dvojnásobkem. Asi je tedy jasné, že po bezdrátu ve chvíli, kdy člověk spěchá a potřebuje baterku „nakrmit“ co možná nejrychleji, sáhne spíš v případě nouze nežli jako po první variantě.

Resumé

Nabíječka FIXED MagPowerstation ALU je dle mého názoru jednou z nejstylovějších trojitých nabíjecích stanic současnosti. Hliník coby materiál pro tělo v kombinaci s černými plastovými doplňky byl trefou do černého a výkonnostně na tom také není nabíječku vůbec špatně. Pokud tedy hledáte kousek, který bude vašemu pracovnímu stolu či nočnímu stolku velmi slušet, je MagPowerstation ALU velmi dobrou volbou. Jen je třeba myslet na to, že v jejím balení nedostanete napájecí adaptér a tedy si jej v případě nutnosti k nabíječce přikoupit, abyste jí mohli od první chvíle naplno využívat.

FIXED MagPowerstation ALU můžete zakoupit zde