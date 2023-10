Přehřátý iPhone 15 Pro neumožňuje zapnout svítilnu

Před pár dny jsem psal, že můj iPhone 15 Pro se nepřehřívá, má to však jedno velké ALE. Během včerejšího večera jsem však zjistil, že to, že se telefon nepřehřívá, ale Apple mnohem rychleji omezuje jeho nabíjení nebo snižuje jas tak, aby k přehřátí nedošlo, má ještě jednu věc, se kterou jsem se dřív nesetkal. Pokud je váš iPhone 15 Pro „přehřátý“, respektive je ve fázi, ve které se Apple snaží dělat vše pro to, aby se nepřehřál a vypne tak nabíjení a sníží jas, dojde také k vypnutí možnosti zapnout svítilnu. Včera jsem potřeboval svítilnu po vystoupení z auta, kde se telefon se zaplým CarPlay bezdrátově nabíjel a bohužle jsem měl smůlu a musel jsem čekat, až telefon vychladne.

Bohužel je tak používání iPhone 15 Pro až příliš omezující, protože kromě sníženého jasu dochází také k vypnutí funkcí, které zkrátka člověk potřebuje a je zvyklý použávat. Svítilnu nelze aktivovat jak pomocí akčního tlačítka, tak ani přes Control Center. Nezbývá tedy než čekat, až Apple vyřeší problémy s přehříváním pomocí aktualizace software.