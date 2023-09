5 tipů a triků pro WhatsApp, které se vyplatí znát

Samolepky v iOS 16

Na iPhonu s iOS 16 a novějším máte ještě více možností, co se tvorby samolepek pro WhatsApp týče. Vděčit za to můžete funkci kopírování objektu. Chcete jako samolepku na WhatsApp použít například vašeho pejska? Stačí najít jeho fotku v galerii, dlouze stisknout a klepnout na Kopírovat objekt. Poté se přesuňte do WhatsAppu, klepněte do textového pole pro zadání zprávy a zvolte Vložit.