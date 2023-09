Sdílení hesel k Disney+ končí!

To, co stramovací gigant Disney+ oznámil v létě ústy svého generálního ředitele Boba Igera, se začíná pomalu ale jistě stávat realitou. Řeč je konkrétně o započetí boje proti sdílení hesel k uživatelským účtům na Disney+. Právě kvůli těmto praktikám diváků totiž přichází Disney o nemalé peníze, které by nyní rád získal zpět. A jak jinak toho dosáhnout, nežli stopkou sdílení s možností potenciální blokace.

Sdílení uživatelských účtů nemá v současnosti Disney+ ve svých podmínkách výslovně zakázáno, což se však nyní jejich aktualizací změní. „“Pokud to vaše úroveň služeb nepovoluje jinak, nesmíte sdílet své předplatné mimo svou domácnost. „Domácnost“ znamená sbírku zařízení spojených s vaším primárním osobním bydlištěm, které používají jednotlivci, kteří v něm bydlí. Mohou se vztahovat další pravidla používání určité úrovně služeb,“ objeví se v nich konkrétně s tím, že porušení by mělo být ošetřeno právě blokacemi. Jak přesně ale bude domácnost sledována či obecně jakékoliv další podrobnosti k dispozici nejsou. Změna uživatelských podmínek je navíc zatím naplánovaná jen pro Kanadu, byť je již nyní jasné, že další země budou co nevidět následovat. Ostatně, zavedení „taktiky k ukončení sdílení hesel“ na začátek roku 2024 právě Iger oznámil. Pokud jste tedy sdíleči i vy, zřejmě se vám čas krátí.