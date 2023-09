iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max: Mé ukušenosti z upgradu aneb vyplatí se?

Určitě tu vtíranou otázku také znáte: „Vyplatí se mi přechod na nový iPhone?“ Samozřejmě zde hodně záleží, z kterého modelu byste na aktuální novinku přešli. Pokud náhodou vlastníte iPhone 13 Pro Max, dáme vám na ní odpověď.

Doba upgradu na nové zařízení se postupně prodlužuje. Může za to velké množství faktorů, od globální ekonomické situace přes vaše vlastní potřeby a také samozřejmě to, že prostě jen a pouze chcete. Pokud chcete, neřešte nic okolo a novinku si kupte, protože je to ten nejlepší iPhone, který kdy Apple vyrobil – tedy samozřejmě pokud se bavíme o řadě Pro a potažmo konkrétně iPhonu 15 Pro Max. Ten má letos od menšího modelu přece jen o jednu zajímavou možnost fotoaparátu více.

Když jsem si pořídil iPhone 13 Pro Max, přešel jsem na něho z iPhonu XS Max. Jedenáctky ani dvanáctky totiž nenabídly kýžené novinky, které by mě o investici přesvědčily. Myslel jsem, jak ani letos neupgraduji, ale chyba lávky. Myslel jsem, jak si počkám na iPhony 16, jenže iPhone 15 Pro Max přinesl přece jen poměrně hodně lákadel, které mě nakonec nalomily. Po vyzkoušení aktuálního Maxe je pak jasno.

Novinek je za ty dva roky více než hodně

Změna designu je zde patrná, i když ne nutně nějak výrazně. Titan je podobný spíše hliníku než oceli, Dynamic Island už dobře známe z loňského roku. Co potěší jsou obecně menší rozměry, a především ta váha. I těch pár gramů totiž hraje velkou roli, což umocňují ještě zaoblené hrany. Zařízení tak nejen že působí o dost lehčím dojmem, samo o sobě se také o dost lépe drží.

Pak je zde USB-C, které ale zatím směle ignoruji, protože bezdrátové MagSafe nabíjení je přece tak pohodlné (i když jej samozřejmě uměly již iPhony 12). Na tlačítko Akce si zvyknete okamžitě, zejména pokud si mu přiřadíte tu funkci, kterou skutečně používáte. Na přepínač hlasitosti zapomenete a rozhodně si na něho nevzpomenete. Mohou vás možná tak trápit leda informace o zahřívání iPhonu. 40 minut hraní Diabla Immortal na plné detaily ale nezpůsobilo na mém kusu žádné propírané přehřívání. Hřál, to ano, ale rozhodně ne více jak iPhone 13 Pro Max na standardní nastavení.

Pak jsou zde ještě ty fotoaparáty, kdy má být tím hlavním tahákem 5x zoom. Je tomu tak? Zatím ano, protože baví a jsem si jistý, že bavit jen tak nepřestane. Z čeho ale nijak odvázaný nejsem a nebudu, jsou další ohniska hlavního fotoaparátu. Naštěstí je nemusíte vůbec řešit. iPhone 15 Pro Max je ostatně s ohledem na kvalitu fotografické optiky bezkonkurenční, tedy pokud neberete čínské Huawei P60 Pro jako nějakou konkurenci. V žebříčku DXOMark je to totiž jediný smartphone, který je v oblasti fotografie před nejvyspělejší novinkou Applu.

iPhone 13 Pro Max má navíc velice výhodný prodejní potenciál. Kolik za ten svůj dostanete, si ostatně můžete spočítat zde. Základ iPhonu 15 Pro Max, který nově začíná na 256 GB, je 35 990 Kč. Je to hodně, ale také o hodně méně než loni. Ještě vám tedy dlužíme odpověď na otázku z úvodu: „Ano, vyplatí.“

