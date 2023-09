5 hlavních novinek v iOS 17.1 Beta 1

Přestože první veřejná verze operačního systému iOS 17 vyšla teprve nedávno, Apple nelení a už pracuje na jejím nástupci ve formě iOS 17.1. A jelikož je ten k dispozici jak ve vývojářské, tak i veřejné verzi, sluší se mu podívat na zoubek. Mnozí jablíčkáři se totiž do jeho instalace jistojistě pustí a proto by je mohlo zajímat, co nového v něm získají. Zde je 5 hlavních novinek, které 1. beta iOS 17.1 přináší.

Oblíbené položky v Apple Music

iOS 17.1 nově umožňuje označit jednoduše oblíbené skladby, alba, playlisty či interprety, přičemž všechny tyto věci budou záhy přidány do vaší hudební knihovny a budou z nich ještě více vycházet doporučení. Oblíbené položky lze přidávat i přes widget Právě hraje ze zamykací obrazovky.

AirDrop

Přenosy dat přes AirDrop půjde nově dokončit i přes mobilní data nebo WiFi bez nutnosti setrvat po dobu přenosu v blízkosti osoby, se kterou daná ata sdílíte. Jinými slovy, pokud budete posílat například větší množství souborů, stačí celý proces zahájit přes AirDrop, přičemž poté může „doběhnout“ přes aktivní mobilní data. Tuto funkci si lze nastavit v nastavení AirDropu, kde lze samozřejmě používání mobilních dat zakázat.

NameDrop a podpora gesta dvojitého sevření prstů na Apple Watch

V aplikaci Watch na iPhonu si lze nově pro spárované Apple Watch nastavit podporu pro funkci NameDrop, která slouží pro rychlé sdílení vizitek, spolu s gestem dvojitého sevření prstů pro potvrzování nejrůznějších úkonů na hodinkách v případě, že máte třeba zrovna plné ruce.

Svítilna v Dynamic Islandu všech iPhonů

Mnozí jablíčkáři kritizují Apple za to, že je Dynamic Island u jeho iPhonů i dobrý rok po odhalení stále relativně nevyužitý. Jak se však zdá, to chce nyní kalifornský gigant změnit. Integroval do něj totiž nový ukazatel zapnuté svítilny, který se spustí pokaždé, kdy se blesk na zadní straně telefonu rozsvítí. V iOS 17.0 je tento prvek k dispozici jen u iPhonů 15 Pro, které mohou svítilnu zaktivovat přes akční tlačítko, avšak v iOS 17.1 bude tento prvek k dispozici pro všechny.

Podpora dalšího herního ovladače

Apple to myslí s mobilním gamingem opravdu vážně. V poslední době totiž přidal podporu pro celou řadu herních ovladačů v čele s PlayStation DualSense či Xbox Wireless Controller, přičemž v iOS 17.1 přidává podporu pro další, konkrétně Nintendo Switch N64 Controller.