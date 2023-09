Kuo: Apple si může za přehřívání iPhonů 15 sám, řešení bude extrémně složité

V posledních hodinách se začalo na sociálních sítích objevovat čím dál tím víc stížnosti na přehřívání iPhonů 15 (Pro), ke kterému má docházet i při zcela standardním využívání například ve formě procházení sociálních sítí a tak podobně. Apple se k celé záležitosti sice zatím nevyjádřil, nicméně zdroje analytika Ming-Chi Kua pocházející z Applu samotného, ale i jeho dodavatelského řetězce nyní přišly s velmi zajímavými informacemi. Vyplývá z nich, že přehřívání nových iPhonů je výsledkem kompromisu, ke kterému se Apple při jejich vývoji uchýlil.

Valná většina jablíčkářů je podle příspěvků na sociálních sítích přesvědčena o tom, že za přehřívání může velmi výkonný čipset A17 Pro. To však Kuo a jeho zdroje hned vyloučil s tím, že iPhony 15 jsou osazeny loňskými čipy A16 Bionic a na přehřívání trpí také. Vysvětlení je dle něj potřeba hledat jinde – konkrétně ve vnitřním designu telefonů, který byl kvůli novému typu konstrukce pozměněn, což bohužel negativně ovlivnilo rozvod tepla do těla a tedy i celkové chlazení telefonu. U iPhonů 15 Pro (Max) je pak celá situace ještě palčivější, jelikož kromě vnitřního designu využil Apple i nový materiál pro rámečky, který má dle Kua horší tepelné vlastnosti a tedy nedokáže telefonu pomoci s chlazením tak, jak zvládala ocel. Jelikož však mělo jít Applu u iPhonů 15 Pro (Max) primárně o co nejnižší hmotnost, měl být schopen tento zádrhel akceptovat.

Řešení celé zápletky podle Kua nebude pro Apple vůbec jednoduché. I on je sice přesvědčen o tom, že lze problémy s přehříváním vyřešit pomocí softwarových aktualizací, avšak jedním dechem dodává, že to půjde velmi pravděpodobně jen částečně kvůli nutnosti zachovat procesoru plný výkon. Bude proto extrémně zajímavé, jak se bude celá situace vyvíjet do budoucna a to hlavně s ohledem na chystanou podporu AAA titulů z konzolí a počítačů, u kterých je jasné, že procesor iPhonů 15 Pro vytíží na maximum.