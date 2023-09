Recenze silikonového krytu na iPhone 15 Pro od Applu by se na našem webu asi neobjevila, kdyby nebyl stejný jako ten loňský. Možná si říkáte, co jsem to právě napsal za blbost, ovšem realita je taková, že právě to, že je obal stále stejný jako v loňském roce pro iPhone 14 Pro z něj dělá něco, o čem bych vám rád napsal alespoň pár slov a podíval se na něj v krátké recenzi. Sám jsem dlouhé roky používal karbonové obaly od Pitaky, které mi vyhovovaly. Pak jsem si chtěl něco odvézt z Apple Visitor Center a kromě Beats Studio Buds+ a oficiálního Apple Merche to byl právě silikonový obal od Applu, který jsem si doslova zamiloval.

Ostré hrany iPhone 14 Pro dokázal zjemnit a telefon se najednou držel mnohem pohodlněji. Když jsem potřeboval obal pro iPhone 15 Pro, samozřejmě jsem proto sáhl také po tom oficiálním od Applu a opět v silikonové verzi. Bohužel Apple nezměnil kromě nahrazení výřezu pro tlačítko změny režimů hlasitosti za tlačítko pro Akční tlačítko nic a to včetně zaoblení obalu. Pokud se na obaly podíváte a máte v nich iPhone, pak kromě onoho tlačítka nepoznáte, zda se díváte na iPhone 14 Pro nebo 15 Pro. To by mi nevadilo, kdyby tím netrpěla jedna z největších novinek letošního iPhonu a to změna designu. Telefon se totiž v ruce drží sám o sobě mnohem lépe než iPhone 14 Pro a to jak kvůli hmotnosti, tak zejména kvůli zaoblení. To však díky nasazení obalu zmizí a v obalu se paradoxně iPhone 15 Pro drží hůř než bez něj. Apple si zkrátka s obalem nijak nevyhrál a nezaoblil jej podle iPhonu, ale nechal jej tak, jak byl.

Co se zpracování týká, opět máte po celém obalu viditelný spoj vrchní a spodní části, jinak se po designové stránce niz nezměnilo. Taktéž výřez na USB-C port je stejně velký jako výřez na Lightning port. Nové barvy vypadají zajímavě, sám jsem sáhl po ledově modré, která v kombinaci s modrým iPhonem vypadá skvěle. Bohužel mě však tento obal přesvědčil spíše k tomu, že budu hledat dál takový, který lépe využívá zaoblení iPhone 15 Pro a bude v ruce stejně pohodlný jako samotný telefon. Další věcí je, že Apple zřejmě změnil používaný silikon a obal je doslova magnet na každé jedno smítko prachu, které nestačí zfouknout, ale musíte jej utřít hadříkem. Co se odolnosti týká, je silikonový obal pro běžné používání telefonu dostačující a rozhodně váš iPhone ochrání při menších pádech, ovšem při výběru si skutečně zjistěte, zda vám dává smysl, abyste nepřišli o zaoblení iPhonu tak, jak je bez obalu.

Silikonový obal na iPhone 15 Pro si můžete koupit přímo zde.