Nový iPad mini dorazí možná ještě letos

Přestože jsme v uplynulých týdnech a měsících slyšeli od celé řady zdroj, že se již letos pravděpodobně vydání žádného většího hardwarového produktu nechystá, nakonec možná bude vše trochu jinak. Zdroje poměrně spolehlivého asijského portálu DigiTimes totiž svorně tvrdí, že má kalifornský gigant v plánu do konce letošního roku uvolnit novou generaci iPadu mini, kterou se mu podaří zvýšit podíl na trhu s tablety, zejména pak mezi těmi malými.

Zdroje výše zmíněného portálu detaily o chystaném tabletu sice neprozrazují, nicméně vzhledem k tomu, že byly modely mini v minulosti vždy poměrně výkonné, nebylo by žádným překvapením, kdyby u nich Apple nasadil například čipset A17 Pro z iPhonů 15 Pro, popřípadě dokonce M1 z iPadů Air a MacBooků Air. Pokud by tak učinil, zajistil by u nich ve výsledku kromě skvělého výkonu i kompatibilitu s AAA hrami, které se na iPhony, iPady a Macy v dohledné době chystají. Řeč je například o dvojici titulů z universa Resident Evil či Assassin’s Creed. Díky tomu by si tak mohli jablíčkáři užít prvotřídní hry na většině produktů, které by měl Apple v nabídce, což pro něj zní určitě lákavě. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až čas, kterého do konce roku už moc nezbývá.