Takto fotí iPhone 15 Pro

Zatím co během následujícího týdne máme s mým kamarádem, profesionálním fotografem Janem Freirem (rozhovor), který fotil lidi jako je Lil Wayne, Kim Kardashian, Rick Ross a podobně naplánováno focení s iPhone 15 Pro, tento víkend jsem stihl udělat alespoň pár fotek o které bych se s vámi rád podělil. Už nyní se nemohu dočkat až vezme Janko do ruky iPhone 15 Pro a ukáže mě, i všem našim čtenářům, co jeho fotoaparát skutečně umí. Do té doby se však ti, kteří jsou nedočkaví každé novinky ohledně iPhone 15 Pro mohou podívat do následující galerie, ve které najdete pár fotografií z uplynulého víkendu, které jsou pořízeny bez jakýchkoli úprav. Fotografie jsou v rozlišení 24 Mpx, do kterého umí iPhone 15 Pro nativně fotit.