Unboxing Apple Watch Series 9 v podání LsA

Rok se s rokem sešel a já mám před sebou opět novou generaci Apple Watch, kterou si nyní společně rozbalíme a následně se na ní podíváme v prvních dojmech. To už ale předbíháme. I samotný unboxing bude totiž letos poměrně zajímavou záležitostí, jelikož se ponese v duchu snahy Applu minimalizovat uhlíkovou stopu a to všemi dostupnými prostředky, které má k dispozici. Co si pod tím představit? Například to, že krabička k letošním Apple Watch Series 9 je podstatně menší, než tomu bylo u předešlých generací a to jak z hlediska délky, tak i výšky. Šířka balení nicméně zůstává stejná, jak se ostatně můžete sami přesvědčit na fotkách níže. Pokud se ptáte, proč tomu tak je, odpověď je jednoduchá. Menší balení Apple Watch = možnost převozu většího množství hodinek při využití stejných přepravních způsobů jako tomu bylo dříve. Jinými slovy, na paletu do letadla logicky naskládáte více menších krabiček než větších. Leckomu se sice může zdát, že se jedná o drobnost, ale když k tomu všemu přičteme i fakt, že jsou těla hliníkových Apple Watch vyrobeny s nulovou uhlíkovou stopou a stejně tak tomu je i u některých řemínků, udělal tu Apple v součtu skutečně velký krok kupředu. A co víc – do roku 2030 chce být se svými produkty 100% bezuhlíkový.

Fotogalerie Apple Watch 9 unboxing 2 Apple Watch 9 unboxing 3 Apple Watch 9 unboxing 4 Apple Watch 9 unboxing 5 Apple Watch 9 unboxing 6 Apple Watch 9 unboxing 7 Apple Watch 9 unboxing 8 Apple Watch 9 unboxing 9 Apple Watch 9 unboxing 10 Apple Watch 9 unboxing 11 Apple Watch 9 unboxing 12 Apple Watch 9 unboxing 13 Apple Watch 9 unboxing 14 Apple Watch 9 unboxing 15 Apple Watch 9 unboxing 16 Apple Watch 9 unboxing 17 Apple Watch 9 unboxing 18 Apple Watch 9 unboxing 19 Apple Watch 9 unboxing 20 Apple Watch 9 unboxing 21 Apple Watch 9 unboxing 24 Apple Watch 9 unboxing 25 Apple Watch 9 unboxing 26 Apple Watch 9 unboxing 27 Apple Watch 9 unboxing 28 Vstoupit do galerie

Co se týče dalších detailů balení, stejně jako v předešlých letech vsází Apple na samostatnou krabičku pro tělo hodinek a samostatnou krabičku pro řemínek, což mu umožňuje prodávat nejrůznější kombinace s minimálním rizikem toho, že některými konfiguracemi vytvoří „ležák“, který uživatele nezaujme. Krabičky jsou pak opět „spojeny“ vnějším papírovým obalem s přehyby. Když se pak dostaneme přímo k hodinkám, zde se žádné překvapení nekoná. Sloupnete lepící papírové „zámky“, čímž krabičky odpečetíte a je hotovo. Stejná je i ochrana těla Watch ve formě jakéhosi recyklovaného kartonu či uchycení řemínku Watch ve „výlisku“, ze kterého se i letos bohužel trochu hůř dostává. A jaké hodinky po prvních minutách používání jsou? Na to vám odpovím za chvíli, až se s nimi seznámím.

Apple Watch Series 9 lze zakoupit například u Mobil Pohotovost