iPhone 15 Pro a moje první dojmy

Na následujících řádcích bych se s vámi rád podělil o úplně ty první dojmy, které mám po rozbalení a prvním používání iPhone 15 Pro. Jedná se skutečně jen o to, co člověk zjistí v prvních hodinách používání a některé věci se mohou v plnohodnotné recenzi lišit, protože je postupem času vnímá člověk jinak. První, čeho si všimnete při rozbalování telefonu je kabel, ten skutečně působí lepším a kvalitnějším dojmem než v předchozích letech a za mě je to konečně něco, co čekám v balení produktu z řady Pro. Čeho si naopak nevšimnete a tak nějak jsme čekal že mi to vyrazí dech, je váha samotného iPhone 15 Pro.

Ano, pokud si vezmete do ruky iPhone 14 Pro a pak hned iPhone 15 Pro, rozdíl ucítíte, ovšem, že by to byl nějak významný rozdíl, to se rozhodně říct nedá. Ovšem zde platí to, na co jsem upozorňoval hned v úvodu tohoto článku. Čím déle si s telefonem hrajete, tím víc vnímáte váhový rozdíl a když po půl hodině, kdy máte v ruce iPhone 15 Pro vezmete do ruky iPhone 14 Pro, pak vám až vyrazí dech, jak těžký telefon jste doposud nosili v kapse. Než to, jak je iPhone 15 Pro lehký, tak spíš vnímáte, jak moc je iPhone 14 Pro těžký.

Apple prezentuje iPhone vždy nafocený tak, aby vyniklo titanové tělo, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že je to jedna ze tří hlavních novinek letošního modelu. V praxi ovšem strukturu kartáčovaného titanu vidíte pouze pod jistým úhlem dopadajícího světla a ze vzdálenosti maximálně 20 centimetrů. Rámečky telefonu nejsou matné, jak se může z fotografií Applu zdát, ale nejsou ani lesklé jako u iPhone 14 Pro, jsou zkrátka někde mezi tím, co vidíte na oficiálních fotografiích a tím, jak vypadá rámeček iPhone 14 Pro. S tím souvisí také otisky prstů, které na telefonu stále zůstávají, ovšem v daleko menší míře než v případě předchozích generací.

Na fotkách Applu jsme se upřímně bál toho, jak vypadá telefon dvojbarevně. Na všech prezentačních fotografiích se totiž výrazně liší barva rámečku a zad. V praxi však rozdíl v barvě téměř nevidíte, respektive pod běžným světlem vůbec nevidíte a tělo tak vypadá mnohem kompaktněji a lépe než na fotografiích, které Apple prezentuje na svém webu. Co se USB-C portu týká, tak ten vlastně nevnímáte vůbec, rozdíl oproti Lightning je v řádu milimetrů a port působí téměř stejně jako v předchozích letech.

Díky zaoblené konstrukci se mi poprvé od iPhone 11 telefon opět drží příjemně a neřeže mě do rukou. Ve všech recenzích od iPhone 11 až do dnešního dne jsme musel Apple vytknout nepohodlí, které pociťujete při používání iPhone 12, 13 a 14 díky ostrým hranám. Ty jsou konečně pryč a já jsem opět spokojený, protože to, jak se drží iPhone 14 Pro a jak iPhone 15 Pro, je nesrovnatelné. Držení iPhone 15 Pro je mnohem pohodlnější, příjemnější a v kombinaci s nízkou váhou budete rozhodně spokojeni. Co se týká velikosti, je telefon 1:1 stejný jako iPhone 14 Pro a oněch pár milimetrů rozdílu nebo spíše desetin milimetrů o které se liší papírově, nemáte šanci postřehnout. Díky zaobleným hranám působí telefon menší, ovšem při přímém porovnání zjistíte, že je to skutečně jen o vnímání zaoblení, nikoli o velikosti jako takové.

Co se fotoaparátu a akčního tlačítka týká, na to si chce nechat prostor do recenze, ovšem že by mi akční tlačítko vyrazilo dech, to se rozhodně říct nedá. Rychlost systému a všeho co je v iPhone předinstalováno je pak 1:1 stejná, jako u iPhone 14 Pro a aplikace, kde bychom mohli poznat výkon Apple A17 Pro, ty zatím dostupné bohužel nejsou. Věřím, že co se prvních dojmů týká, přinesl jsme vám celkem vyčerpávající informace a na zbytek si budete muset počkat do recenze, která se objeví již brzy.

