Čipy do mozku lidí přichází! Testování Muskova Neuralinku na lidech startuje

Díky udělení výjimky pro výzkumná zařízení Neuralinku Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv – FDA v květnu 2023, již nic nestojí v cestě první studii Muskova implantátu na lidech. Nábor pacientů již započal, přičemž je cílem vyhodnotit bezpečnost PRIME, tedy Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface i chirurgického robota R1, jehož prostřednictvím bude zařízení operativně umístěno do oblasti mozku zodpovědné za pohybové příkazy. Studie má také za úkol zhodnotit počáteční funkčnost rozhraní mozek-počítač (BCI), jež má umožnit lidem s paralýzou ovládat externí zařízení svými myšlenkami.

K tomu Neuralink na svém blogu sděluje: „Prvotním cílem našeho mozkového implantátu je poskytnout lidem možnost ovládat kurzor počítače nebo klávesnici pouze pomocí myšlenek.“

Jak bylo řečeno úvodem, zájemce, kteří projeví ochotu se zúčastnit a vyhoví kritériím studie, bude čekat invazivní chirurgický zákrok, díky kterému by však měli být schopni manipulovat vnějšími technologickými nástroji skrze nervové signály. To by mohlo představovat východisko pro pacienty s nejrůznějšími formami degenerativních onemocnění, jak znovu navázat komunikaci s okolním světem.

Neuralink se řadí do rodícího se a rostoucího odvětví, jež usiluje o propojení lidského mozku a počítače, kdy se signály mysli stávají prostředkem spojení se světem strojů. V tomto úsilí rozhodně nestojí projekt majitele Tesly či SpaceX osamoceně, neboť se podobnými řešeními zabývají i další společnosti, rozhodně však patří mezi ty, jimž se dostává největší mediální pozornosti. Především pak pro tuto chvíli aktuálně žádná z nich nedospěla k souhlasnému rozhodnutí FDA, pokud jde o klinické testování na lidech.