Apple: iPhony 15 Pro mohou dočasně změnit svou barvu

Legendární hláška „It’s not a bug, it’s a feature!“, tedy „to není chyba, to je vlastnost!“, dostává s dnešním iPhonů 15 Pro zcela nový rozměr. Jablíčkáři si totiž na diskuzních fórech začali stěžovat na to, že jejich nové iPhony, zejména pak v tmavších verzích, začínají při používání „měnit“ barvu kolem tlačítek a obecně míst, kde přijdou do přímého kontaktu s kůží. Apple proto nelenil a svět se rozhodl uklidnit skrze nový podpůrný dokument, ve kterém se v krátkosti celé záležitosti věnuje. A jak se dalo očekávat, o nic dramatického se nejedná.

Fotogalerie iphone 15 pro modry iphone 15 pro modra barva action button iphone 15 pro iphone 15 pro rozbalovani baleni iphone 15 pro modry titan iphone 15 pro iphone 15 pro titan iphone 15 pro usb kabel iphone 15 pro obsah baleni iphone 15 pro blue 1TB IMG_4426 Vstoupit do galerie

Podle vyjádření Applu z jeho podpůrného dokumentu může konkrétně maz z vaší pokožky dočasně mírně změnit barvu titanového rámečku iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max. Spíš než o změnu v pravém slova smyslu se však jedná o zkreslení toho, jak rámeček vypadá na základě nanesení „vrstvy“ mazu na jeho povrch. Přesně z tohoto důvodu stačí k navrácení líbivé barvy rámečku telefonu jej otřít měkkým, mírně navlhčeným hadříkem, čímž se původní vzhled okamžitě navrátí. Nejedná se tedy v žádném případě o něco, z čeho byste měli být vyděšení. Stačí totiž trocha údržby a telefon je zase takový, jaký chcete, aby byl.