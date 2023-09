Kuo: Další čipovou revoluci chystá Apple za tři roky

Čipy z dílny Applu se již dlouho řadí mezi naprostou špičku „ve svém oboru“ a jak se zdá, jinak tomu nebude ani v budoucnu. Právě tu se totiž rozhodl před pár hodinami poodhalit velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, který jí měl zjistit od lidí zasvěcených přímo do plánů Applu pro několik následujících let. A že je na co se těšit.

Kuovy zdroje konkrétně potvrdily to, že letošní příchod 3nm mobilního čipu A17 Pro je startem kompletního přechodu čipového portfolia Applu na tento výrobní proces. Na tom má pak kalifornský gigant setrvat do roku 2026, kdy z něj přejde na pokročilejší 2nm proces. Jinými slovy, kromě A17 Pro bude na 3nm postaven i čip A18 a A19 spolu s čipy M3, M4 a M5, potažmo jejich iteracemi Pro, Max, Ultra a Extreme. Přechod ze 3 na 2nm zajistí u čipů vyšší hustotu tranzistorů na menší ploše, což přinese vyšší výkon v kombinaci s nižší energetickou náročností. Co se pak týče výrobce čipů, tím bude i nadále TSMC, které na nich spolupracuje se společností ARM. Jak velký skok ve výkonu nás čeká je nicméně zatím nejasné, jelikož je 2nm technologie zatím v plenkách.