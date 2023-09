Co čekat od Applu v příštím roce?

Ačkoli nás čeká možná ještě jedna konference, Mark Gurman z Bloombergu již přemýšlí, co si na nás Apple připraví v roce 2024. V současné době je pochopitelně největším tahákem náhlavní souprava Apple Vision Pro, kterou v úvodu příštího roku Apple začne prodávat. Podle Gurmana jde o první krok k tomu, abychom mohli časem nosit chytré brýle. Nicméně cesta k tak malému zařízení nabízející všechny potřebné funkce je ještě poměrně dlouhá.

Dalším velkým tahákem příštího roku by, po dlouhé době, měly být Apple Watch. Apple Watch X mají přijít se svěžím designem a novými funkcemi, přičemž se nejčastěji hovoří o možnosti měřit krevní tlak. Druhých dechem ovšem Gurman dodává, že na měření tlaku bude možná třeba si počkat až do roku 2025. V souvislosti s jablečnými hodinkami má Apple také údajně pracovat na službě zdravotního couchingu. Funkce by měla využívat umělou inteligenci a měla by kreetaivně vymýšlet, jakými cviky, pohybem apod, zlepšit zdraví uživatelů. Dále podle Gurmana dostanou iPadu Pro po 5 letech redesign. Těšit se prý můžeme také na OLED displej. Na poli Maců se máme dočkat čipu M3 založeného na 3nm technologii. Dorazit by měl v MacBoocích Air, Pro i dalších Macích. Nelze vynechat ani dojmy ohledně iPhonů 16/16 Pro. Na konkrétnější informace je příliš brzy, nicméně dle řečeného by u „proček“ měly povyrůst úhlopříčky, a to z 6,1″ na 6,2″ nebo 6,3″. Větší iPhone 16 Pro Max by pak měl dostat do vínku displej s úhlopříčkou 6,9″. Všechny iPhony 16 Pro pak údajně dorazí s OLED displejem.