Potvrzeno: Tito noví emoji dorazí již brzy na vaše iPhony!

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple v průběhu podzimu či jara přidá na iPhony, iPady, Macy či Apple Watch řadu nových emoji, díky kterým se tak uživatelské možnosti komunikace mírně rozšíří. Jinak tomu samozřejmě nebude ani letos, přičemž nyní už konečně víme, co oficiálně dorazí. Koncorsium Unicode, které má na starosti schvalování emoji pro elektroniku, totiž nyní oficiálně „odkleplo“ podobu letošních emoji v rámci sady Unicode 15.1, díky čemuž tedy ve výsledku potvrdilo, na co vše se vlastně můžeme těšit. A že toho není rozhodně málo. Dorazí totiž houba, limetka, fénix, prasklý řetěz či nové emoji pro slepce. Ostatně, podívejte se sami, na co se vše lze těšit.

