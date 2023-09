iPhone 15 Pro Max drtí v dalším výkonnostním testu veškeré Androidy

Když Apple minulý týden v úterý světu představil nové iPhony 15 Pro (Max), jako jedno z jejich hlavních lákadel vyzdvihoval 3nm čipset Apple A17 Pro, který je dle jeho slov tím suverénně nejlepším, co je v současnosti v mobilním světě k dispozici. Jeho slova záhy potvrdily první benchmarkové testy skrze měřič výkonu Geekbench, ve kterých telefony vskutku zabodovaly. Jelikož je však Geekbench mnoha uživateli vnímán jako měřič výkonu šitý na míru iPhonům, leckdo čekal na výsledky z dalšího oblíbeného nástroje, kterým je AnTuTu. I zde ale telefon naprosto zazářil, o čemž se ostatně můžete přesvědčit níže.

Jak můžete sami vidět, iPhone 15 Pro Max ve verzi s 1TB úložištěm a 8GB RAM (která je však k dispozici ve všech iPhonech 15 Pro (Max)) dosáhl v testu skóre 1 641 883 bodů, což je nejvíce, co se zatím podařilo v AnTuTu naměřit. Jen pro zajímavost, druhé místo drží Red Magic 8 Pro+ s čipsetem Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM a 512GB úložištěm, díky čemuž získal 1 632 859 bodů. Pokud vás pak zajímá například Samsung Galaxy S23 Ultra, u toho se podařilo naměřit „jen“ 1 514 502 bodů, zatímco u jeho bratříčka Galaxy S23+ to bylo dokonce 1 546 135 bodů. I benchmarkové měření vnímané jako šité na míru Androidům tedy letos pohodlně opanoval iPhone, což jen potvrzuje to, jaký výkonnostní progres se zde Applu podařil udělat.