Žena ve spánku snědla AirPods, sluchátko hrálo z jejího žaludku

Moe Kennedy omylem ve spánku spolka jedno ze svých sluchátek AirPods Pro. To, co začalo jako poměrně zvláštní sen, skončilo nezapomenutelnou cestou na pohotovost. Žena se kolem třetí hodiny ráno probudila a zjistila, že i když se jí zdálo o tom, že polyká něco zcela jiného, ve skutečnosti spolkla své vlastní AirPods. Nejprve se pokysula neúspěšně sluchátko vyzvracet, což se ji však nepovedlo a tak se rozhodla, že zamíří na pohotovost do Covington Medical Center. Zdravotníky na celé záležitosti nejvíc pobavil fakt, že když žena na svém iPhone pustila hudbu, sluchátko stále hrálo z jejího žaludku a zvuk byl slyšet.

Po provedení CT vyšetření zjistili zdravotníci, že se AirPod posunul do zaludku a uvízl v pozici, ve které mohl zůstat uvězněný v žaludku dlouhodobě a žena by musela podstoupit invazivní zákrok, aby bylo sluchátko vytaženo. Proto se lékaři rozhodli udělat endoskopii. Jakmile se žena probudila z umělého spánku, shledala se se svým sluchátkem, které lékaři umístili do jejího klína v plastovém šálku. Jakmile žena poděkovala lékařům, nahrála na TikTok video, ve kterém uvádí, že 100% doporučuje AirPods, ale na 10000% nedoporučuje je jíst. Lidem také radí, že pokud nemůžete najít svá sluchátka, měli byste se podívat do svého žaludku, protože jste je mohli stejně jako ona sníst.