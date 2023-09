Microsoftu unikla podoba nových Xboxů a gamepadu!

Pokud patříte mezi fanoušky konzolí Xbox z dílny Microsoftu, zbystřete. Internetem totiž začaly kolovat interní dokumenty redmondského giganta, které byly předloženy v rámci jeho soudního sporu s americkým FTC kvůli koupi herního studia Activision Blizzard. A právě tyto dokumenty odhalují spoustu zajímavých budoucích detailů o plánech ve světě Xboxů. Víme díky nim například to, že se s příchodem next-gen konzolí počítá až na rok 2028, přičemž do této doby vydá Microsoft revize stávajících Series S a Series X, které doplní i novým typem ovladače. A my známe jejich základní technické specifikace i design. Ostatně, podívejte se v galerii pod tímto odstavcem sami.

Zatímco Xbox Series S se designově prakticky nezmění, v případě Xboxu Series X je tomu jinak. Z kvádru jej totiž Microsoft upgraduje dle všeho na válec, který by měl vynikat zejména podstatně nižší energetickou spotřebou, díky čemuž tedy bude jeho využívání pro hráče levnější. Microsoft u něj ale chce nasadit třeba i WiFi 6E či Bluetooth 5.2 pro co nejlepší bezdrátovou komunikaci – to vše přitom při zachování stejné ceny jako tomu je nyní. Lepší WiFi a Bluetooth se plánuje rovněž u modelu Series S, přičemž i zde se počítá se snížením jeho energetické náročnosti a tedy ve výsledku s levnějším hraním. Velmi zajímavě se jeví ale třeba i ovladač, který sice designově vypadá víceméně stejně jako tomu je nyní, má mít však lepší haptickou odezvu, tišší tlačítka a dokonce i integrovaný akcelerometr. Ovládání her by se tedy mohlo posunout na novou úroveň, byť je otázka, zda tyto upgrady dokáží gamepad od Microsoftu přiblížit DualSensu od Sony. Vše ale ukáže ve výsledku až pozdim příštího roku, kdy by měly novinky dorazit.