Jak se líbí nové iPhony 15 (Plus) v zahraničí?

Informační embargo na recenze iPhonů 15 (Plus) před pár desítkami minut skončily, díky čemuž se tak z úst a klávesnic vybraných zahraničních recenzentů a youtuberů dozvídáme s předstihem, jaké tyto telefony vlastně jsou. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Britta O’Boyle z Pocket-Lint ve svém textu vyzdvihla mírně přepracovaný design spočívající jednak v zaoblení rámečků, ale taktéž výměny lesklých zad za matná. V kombinaci s velmi světlými odstíny, po kterých Apple letos sáhl, se jedná dle recenzentky o opravdu půvabní telefony, které se navíc díky upgradu těla skvěle. Přestože by leckdo řekl, že změny jsou jen kosmetické, podle recenzentky je změna v úchopu znát víc než dost. Dalším pozitivem je pak fakt, že se měly mírně zúžit i rámečky kolem displeje, díky čemuž tak působí telefon modernějším dojmem a to i díky nasazení Dynamic Islandu namísto doposud využívaného výřezu v displeji.

To Dan Seifert z The Verge si chválí USB-C port, který do jisté míry mění to, jak jsme byli doposud zvyklí iPhone využívat. Díky nasazení univerzálního portu totiž ve výsledku odpadá nutnost s sebou nosit zbytečně navíc Lightning kabel, jelikož budete konečně schopní využívat kabely od MacBooků, iPadů či androidích telefonů. USB-C však rozvazuje ruce i v jiných směrech. Například nabíjení neoficiálně zrychlilo na 27W i u iPhonů 15, přičemž i zde je k dispozici podpora externích displejů při 4K60fps. Háček je sice v tom, že port je u iPhonů 15 omezen jen na rychlost 480 Mb/s, což je 20x méně, než kolik zvládá port iPhonů 15 Pro, nicméně samotný recenzent připouští, že zrovna tuto věc pocítí skutečně jen málokdo. Ano, jsou situace, kdy by se vyšší rychlost hodila, nicméně je jich tak málo, že na ně majitelé iPhonů 15 narazí jen stěží a pokud by na ně přeci jen naráželi častěji, pak nejsou vhodnými adepty na iPhone 15, ale na iPhone 15 Pro.

Recenzent Patrick O’Rourke z MobileSyrup si zase vzal do hledáčku čipset A16 Bionic, který může být pro leckoho vzhledem k tomu, že se objevil již loni u iPhonů 14 Pro, svým způsobem kontroverzní volbou. Patrick je však přesvědčen o tom, že není důvod k žádné panice, jelikož iPhony 15 (Plus) fungují naprosto skvěle a opravdu se tedy není třeba obávat jakýchkoliv záseků aplikací a tak podobně. Je dle něj sice pravda, že by bylo super, kdyby Apple nasadil i zde to nejvýkonnější, co má k dispozici a tím pádem by tedy otevřel i u iPhonů 15 (Plus) dveře konzolovo-počítačovým AAA hrám, ale i takto stojí výkonnostně telefon rozhodně za to.

Co se týče fotoaparátu, na ten se ve své recenzi zaměřila Lauren Goode z Wired. Ta tvrdí, že se foťák novinky mezigeneračně citelně posunul, byť občas nemusí být rozdíl až tak viditelný. Skvělé je dle ní zejména focení do 24 či 48Mpx pro vyšší rozlišení fotek, ale taktéž přidání optického zoomu, který ve výsledku funguje tak, že fotku nasnímá ve 48Mpx a záhy jí ořízne a přiblíží bez ztráty kvality. Jedná se tedy o fajn řešení, jak na telefon se širokoúhlým a ultraširokoúhlým objektivem dostat něco, co mu bylo doposud zapovězené.

Podívejte se i na videorecenze: