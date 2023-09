Apple Mapy offline: Jak si v iOS 17 stáhnout mapové podklady do iPhone

Apple mapy je nově v iOS 17 možné stahovat do takzvaného offline režimu, kdy můžete využívat mapové podklady bez toho, aniž byste museli být připojeni k internetu. To se hodí jednak v situacích, kdy jste v zahraničí a nechcete platit vysoké částky za mobilní internet a také v momentech, kdy jste na místech, kde není signál. Pojďme se podívat na to, jak stáhnout Apple mapy pro offline používání ve vašem iPhone.

Otevřete Apple Mapy a ve spodním menu klikněte na ikonku vašeho profilu. Zvolte možnost Offline mapy. Zvolte možnost Stáhnout novou mapu. Zadejte adresu, město nebo oblast, kde budete následně vybírat mapu ke stažení Vyberte oblast kterou chcete stáhnout pomocí zoomování a posouvání vytyčeného prostoru. Jakmile máto zvolenou oblast zvolte Stáhnout. Nyní vidíte přehled všech stažených map, možnosti jejich aktualizace, stahování a tak dále.

Stažené podklady můžete využívat jak k samotnému procházení, tak i k navigaci. Kdykoli potřebujete místo, stačí mapy vymazat. Vše je vlemi přehledné a jednoduché a jsem si jistý, že se vám offline mapy mohou hodit a to nejen v zahraničí.