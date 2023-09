Skvělá zpráva! Za výměnu prasklých zad iPhonů 15 Pro (Max) výrazně ušetříte

Rozbitá skleněná záda iPhonů jsou pro jablíčkářem strašákem prakticky od chvíle, kdy se k tomuto řešení Apple vrátil v roce 2017 u iPhonů 8 (Plus) a zejména pak iPhonů X. Cena této opravy totiž byla od prvopočátku vysoká, přičemž v průběhu let navíc pozvolna rostla, až se v loňském roce zastavila na 499 dolarech, respektive 549 dolarech v USA za iPhone 14 Pro a 14 Pro Max. V Česku se pak cena výměny prasklých skleněných zad iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max pohybovala u autorizovaných servisů využívajících originální díly kolem 18 000, respektive 19 000 Kč. To se však letos konečně změní.

Když Apple v loňském roce světu představil iPhony 14 a 14 Plus, jednou z jejich největších zbraní byl přepracovaný vnitřní design, který umožňoval jejich podstatně jednodušší opravitelnost a to včetně výměny skleněných zad. Ty totiž šlo nově odmontovat samostatně, díky čemuž klesla cena této opravy na 169, respektive 199 dolarů v USA, v ČR pak na 6000 až 7000 Kč. Rozdíl ve stejném typu opravy mezi iPhony 14 a 14 Pro je tedy naprosto propastný. To se však letos konečně mění. Apple totiž nasadil nový vnitřní design i u řady 15 Pro (Max), díky čemuž je tedy nově možné jejich záda jednodušeji odmontovat a vyměnit, což s sebou nese i nižší náklady, které jen pro zajímavost už nezahrnují baterii a reproduktor. Tyto věci totiž byly u řady 14 Pro (Max) nutné vyměnit spolu se zády, jelikož byly na šasi připevněné.

Fotogalerie iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 13 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 14 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 16 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 17 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 18 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 19 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 20 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 21 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 22 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 23 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 24 Vstoupit do galerie

Ačkoliv české autorizované servisy zatím ceníky svých služeb (alespoň v době psaní tohoto článku) neaktualizovaly o nové iPhony 15 a 15 Pro, z webu Applu lze vyčíst, že výměna prasklých skleněných zad vychází nově na 169 dolarů, respektive 199 dolarů – tedy na částku, kterou si Apple účtuje i u iPhonů 14 (Plus). Je proto pravděpodobné, že výměna prasklých zad v Česku u iPhonů 15 Pro (Max) nově vyjde na necelých 6000, respektive 7000 Kč, což je oproti 18 000 až 19 000 Kč opravdu obří skok. Rozbití zad iPhonu tedy bude bolet opět o něco méně.