Apple chce naučit budoucí Apple Watch měřit cukr v krvi, vývoj stále nevzdává

Apple Watch jíž dávno nejsou jen sporttesterem či prodlouženou rukou iPhonu z hlediska notifikací. Apple je totiž v posledních letech naučil monitorovat celou řadu tělesných funkcí, díky čemuž se tak hodinky staly z velké části i velmi spolehlivým lékařem na vašem zápěstí. A jak se zdá, velké věci je ještě čekají. Již pěkných pár let se totiž proslýchá, že chce Apple své hodinky naučit neinvazivně monitorovat hladinu cukru v krvi, čímž by do značné míry způsobil v segmentu nositelné elektroniky revoluci. Žádné jiné hodinky totiž zatím tuto věc neumí, čímž by si velmi pravděpodobně zajistil Apple příliv spousty nových uživatelů. A jak se zdá, to by rád viděl co nejdříve.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Vstoupit do galerie

Podle agentury Bloomberg udělal nedávno Apple ve vývoji neinvazivního senzoru pro monitoring glukózy v krvi malé zemětřesení, když některé jeho vedoucí pracovníky vyměnil za jiné. Do čela týmu pak postavil Tima Milleta, který má podle dostupných informací letité zkušenosti s vývojem prvotřídních čipů a je to právě on, komu Apple do značné míry vděčí za přechod Maců z Intelu na Apple Silicon. Millet přichází do týmu pro vývoj senzoru poté, co jeho dosavadní vedoucí Bill Athas na konci roku 2022 náhle zemřel, což se na chodu týmu negativně podepsalo. Millet je nicméně příslibem toho, že se práce na senzoru opět rozběhnou na plné obrátky a že budou snad i co nevidět dokončeny. Ostatně, už je na čem stavět. Podle dostupných informací už má totiž Apple prototyp senzoru, který by měl být schopen cukr v krvi neinvazivně měřit. Háček je však v tom, že je zatím příliš velký a je potřeba jej tedy radikálně zmenšit. To by však snad pro Milleta neměl být díky jeho zkušenostem až tak velký problém.