Recenze MagSafe nabíječky Cubenest S211: Krásná, kompaktnost a univerzálnost v jednom

V dnešní recenzi se podíváme na žhavou novinku z dílny společnosti Cubenest. Řeč je konkrétně o dvojité bezdrátové nabíječce S211, kterou využijete nejen coby stylový doplněk na vašem pracovním stole či nočním stolku, tak klidně i při cestách díky jejímu kompaktnímu zpracování a bonusu ve formě cestovního pouzdra. Pojďme se tedy na tento kousek, který nám před časem dorazil do redakce, podívat blíže. Na pracovním stole mi totiž již dělá nějakou chvíli společnost, takže je na čase vás s ním seznámit více.

Balení, technické specifikace, zpracování a design

Přestože jsem za poslední roky napsal již tolik recenzí, že si vlastně ani nedovolím odhadovat, kolik jich bylo, čas od času mě přeci jen nějací výrobci dokáží zaujmout hned „na první dobrou“ stylem balení. A právě to se povedlo i zde. Na mysli přitom nemám papírovou krabičku, ve které vám nabíječka dorazí, ale spíš její obsah. Cubenest totiž zabalil nabíječku, napájecí adaptér a kabel, který je mimochodem z úpletu, do pevného cestovního pouzdra, které těmto věcem dodá ochranu, ale zároveň ve vašem batohu či kufru nezabere příliš místa navíc. Myslím si tedy, že pokud vás štve například vytahování elektroniky při kontrole na letišti, zde vám Cubenest dost usnadní život, protože místo tří věcí vytáhnete jen pouzdro obsahující vše potřebné a je hotovo. Pokud vás pak zajímají přesné rozměry, v případě pouzdra se bavíme o 45 x 96 x 146 mm. U nabíječky samotné jsou to pak 69 x 65 x 19 mm při hmotnosti 183 gramů.

Přestože má tato nabíječka na první pohled jen dvě nabíjecí plošky, dokážete na ní nabíjet hned tři typy zařízení – konkrétně smartphone, Apple Watch a nakonec AirPods, které si rozumí jak s ploškou pro smartphony, tak nabíjecím pukem pro Apple Watch. Celkový maximální výkon nabíječky je 20W, přičemž smartphone lze nabíjet až 15W, Apple Watch pak 5W, což je maximum pro poslední generace těchto hodinek.

Nabíječka jako taková je vyrobena z hliníku, který je svým odstínem dost blízký vesmírně šedé barevné variantě iPhonů. MagSafe nabíjecí ploška pro smartphone a nabíjecí puk pro Apple Watch, případně AirPods jsou pak bílé, díky čemuž se dočkáte líbivého barevného kontrastu. A jelikož je nabíječka designována dle mého názoru dost po vzoru iPhonů z posledních let – tedy s poměrně ostrými hranami -, působí opravdu moderně a v kombinaci s některým z novějších iPhonů i velmi pěkně. I staré jí však samozřejmě sluší! Kdybych pak měl zhodnotit zpracování jako takové, to jde dle mého názoru ruku v ruce s parádním designem. Je zkrátka vidět, že si v Cubenest s nabíječkou při vývoji vskutku vyhráli a snažili se jí dotáhnout k dokonalosti po všech směrech. Ať už se bavíme dokonale lícujících dílech při složení či kloubu, který spojuje obě části a který je tak akorát tuhý, díky čemuž lze nabíječku využívat mimo jiné i jako stojánek pro telefon, vše je v tomto směru zkrátka perfektní. Na stole mít toto zařízení je tedy opravdu radost.

Fotogalerie cubenest nabijecka 1 cubenest nabijecka 2 cubenest nabijecka 3 cubenest nabijecka 4 cubenest nabijecka 5 cubenest nabijecka 6 cubenest nabijecka 7 cubenest nabijecka 8 cubenest nabijecka 9 Vstoupit do galerie

Testování

Jelikož používám iPhone, Apple Watch a AirPods na denní bázi, jsem bez jakékoliv nadsázky naprosto dokonalou modelovou ukázkou uživatele, pro kterého je tato nabíječka vhodná, jelikož právě tyto tři produkty na ní lze snadno nabít. Já proto ve svém testu nevymýšlel žádné složitosti a nabíječku využíval zkrátka jako mé primární „energetické stanoviště“ pro Apple produkty, v čemž se osvědčila naprosto bravurně. Jak iPhone, tak Apple Watch totiž nabíjela velmi rychle na denní bázi a to i ve chvíli, kdy k ní byly připojeny oba produkty naráz, takže se není třeba obávat jakýchkoliv výpadků, jak mají bohužel některé nabíječky ve zvyku. Stejně jak se mi líbí, že se nabíječka přespříliš nezahřívala, čehož jsem se přitom vzhledem k použití hliníkového těla relativně obával. Jasně, určité zahřívání tu probíhá, ale rozhodně se nejedná o žádný extrém, který by vyloženě znepříjemňoval manipulaci s nabíječkou jako takovou.

Co musím u nabíječky dále vyzdvihnout, je její univerzální využití i coby klasického stojánku. Díky pohyblivému, ale přitom pevnému pantu totiž není třeba tento kousek využívat jen v rozloženém stavu, ale dokonale poslouží i jako stojánek například při sledování filmů, FaceTime videohovorech a tak podobně. Zatímco jednu část nabíječky s magnetickým nabíjecím pukem pro Watch totiž v takovém případě použijete jako základnu, druhou s MagSafe úchytem pro iPhone jako opěrku pro jeho záda a je hotovo. Díky tomuto řešení navíc nepřerušíte probíhající nabíjení, takže můžete při sledování filmu či volání s přáteli a rodinou i nadále pokračovat ve zvyšování úrovně nabití vašeho telefonu, což je za mě rozhodně super.

Resumé

Jak tedy Cubenest S211 závěrem zhodnotit? Jednoduše jako velmi zdařilý produkt. Z hlediska nabíjení se jedná o opravdu univerzální kousek a co se týče designu a zpracování, zde není dle mého naprosto co vytknout. Pokud tedy hledáte podobné nabíjecí řešení, určitě je Cubenest S211 skvělou volbou, která vás nezklame.

