Softwarová genialita na tři? Seznamte se s API.

Každý podnikatel řeší účetnictví, HR agendu, prodej a nákup. Někdo má také sklady, malou výrobu nebo e-shop. Daniel Matějka z ABRA Flexi vysvětluje, jak všechno propojit v jeden přehledný celek. Díky API.

Kolik lidí ve Tvém okolí ví, co je to API?

Budu-li brát kolegy v práci, doufám, že všichni. 🙂 Když bych se zeptal rodiny nebo přátel, už to bude asi trošku horší. API je buzzword, raději dávám příklady, jak se dá využít.

A jak bys vysvětlil své babičce, o co jde?

Zrovna u své babičky bych velký problém neměl, ta je na počítači jako doma, byť je jí přes 80 let. 🙂 Ale jinak bych asi řekl, že se jedná o nástroj, přes který si mezi sebou mohou povídat a vyměňovat informace např. dva naprosto odlišné systémy, a to zcela bez zásahu uživatele. A nejlepší na tom je, že tohle všechno může probíhat v reálném čase. Přes API „jde napsat“ i spoustu automatů, aby např. opakující se procesy nemusel dělat člověk.

ABRA Flexi Story

Povíš nám příběh o tom, jak vzniklo API ABRA Flexi a kam se za tu dobu posunulo?

Krásně se ukazuje, jak je ABRA Flexi nadčasový systém. Už před více než deseti lety, když se původní Flexi (dříve FlexiBee) navrhovalo, se počítalo s tím, že bude technologicky připravené na budoucnost. A opravdu se to potvrdilo. Původní spoluzakladatel Petr Ferschmann (nyní Dativery) chtěl, aby mělo Flexi API rozhraní, bylo cloudové, multiplatformní a později i webové. Všechny tyto záležitosti platí a již tenkrát vizionářsky naprosto trefil trend, kterým se informační systémy budou ubírat a vidíme to v dnešní realitě.

Jaké první věci se k ABRA Flexi připojovaly a jak je to dnes?

Ono se to asi příliš nemění, jen je toho dnes prostě více co do objemu tak vlastně i do různorodosti nástrojů, které třeba nově vznikají. Obecně to ale vždycky byly e-shopy, banky, pokladní systémy nebo interní systémy našich zákazníků. Je na tom super, že bez větších investic je uživatel schopen docela radikálně rozšiřovat funkcionalitu víceméně krabicového řešení a přizpůsobovat pak celý takový ekosystém pro své potřeby. A to je z principu věci spíše vlastnost velkého ERPu. Samozřejmě to nelze úplně srovnávat a naše ABRA Gen je ještě o něčem jiném, ale jako takový mezikrok to malým a středním firmám často stačí. A naopak jim to dává ještě svobodu v operačním systému a přístupu naprosto odkudkoliv.

Co je častější – požadavky firem připojit k Flexi svůj e-shop, výrobu apod., nebo poptávka uživatelů Flexi připojit k programu nějaký z Vašich doplňků?

Musím říci, že je to velmi často kombinace obojího. Tzn. klient si napojí e-shop, což mu vyřeší procesy z hlediska skladů a účetnictví a vedle toho si doinstaluje třeba nějakou hezkou e-mailovou šablonu nebo tiskovou sestavu přímo do Flexi. Časté kombinace jsou pak i s rozšířením pro expedici zboží, banky s platebními branami anebo v poslední době nástroje s umělou inteligencí pro vytěžování dokladů jako je wflow nebo Digitoo.

Tržiště aplikací

Kolik doplňků nabízíte přes ABRA Flexi Market Place a které patří k těm nejpopulárnějším?

Aktuálně nabízíme cca 200 doplňků. Mohou to být celé aplikace, které jednoduše připojíte, ale i různá „udělátka“ a rozšíření ve formě tiskových sestav, reportů nebo SQL dotazů pro různé analýzy. Mám-li jmenovat, jedním z nejoblíbenějších doplňků je určitě konektor na Shoptet a v popředí jsou také napojení na banky pro stahování výpisů.

10. října budou k vidění nejlepší firemní aplikace a online nástroje na veletrhu DIGIFEST. Co tam ukážete a jak se na něj těšíte?

Těšíme se moc, je to takový svěží vítr mezi zavedenými veletrhy a konferencemi. Témata jako integrace, automatizace a digitalizace se snažíme komunikovat dlouhodobě, takže je jasné, že na akci nesmíme chybět. Radost mi dělá i pohled na ostatní vystavovatele. Většina z nich nabízí své aplikace na našem „tržišti“ doplňků a jasně se tak ukazuje, že napojení na Flexi dává velký smysl a je radost ho programovat. 🙂 A co ukážeme? No přece, že když informační systém, tak jedině s API. 🙂

A kdo by chtěl Flexi vyzkoušet, a ještě neměl tu možnost, ať se zastaví u nás na stánku pro více informací. A hlavně pro voucher na dva měsíce zdarma. 🙂