Unikly fotky nového řemínku pro Apple Watch!

Přestože nás od Keynote dělí poslední hodiny, příval úniků informací o chystaných Apple novinkách nebere konce, ba právě naopak. Před malou chvílí se například na internetu objevily první reálné fotky nového typu řemínku pro Apple Watch, který se dnes večer představí po boku Apple Watch Series 9 a Ultra 2. A že je na co se těšit. Ostatně, podívejte se sami v galerii níže.

Jak můžete sami vidět, řemínek bude designově velmi blízký nynější kožené verze, avšak bude vyroben z nového FineWove materiálu, což by měl být podle dostupných informací úplet z materiálu speciálně vyvinutého Applem. Ten se pro jeho vývoj uchýlil kvůli potřebě přejít z kůže na ekologičtější a etičtější materiál, jelikož se v posledních letech objevovalo čím dál tím víc stížností na to, že se právě kůže do portfolia Applu vzhledem k jeho cílové skupině a celkovému směřování nehodí. Na tento materiál proto letos přejde jak s řemínky pro Apple Watch, tak i kryty pro iPhony. Je nicméně otázkou, kolik si bude za tuto novinku účtovat. V kuloárech se totiž šušká o tom, že vyjde podstatně dráž než tomu je u nynějších kožených kousků. Zda jsou tyto informace pravdivé či nikoliv ostatně uvidíme už večer.