Nové kabely v balení iPhonů 15 (Pro) potvrzeny, má to ale háček!

Dnešek nepřinese jen představení nové generace iPhonů, ale taktéž oznámení nového obsahu balení, ve kterých iPhony dorazí. Nebojte, žádné „očesávání“ jednotlivých částí, jak jsme byli zvyklí z předešlých let, se konat nebude a lze tedy i nadále počítat jak s iPhonem samotným, tak napájecím kabelem a manuály, avšak v trochu jiném provedení. Změnou projdou konkrétně kabely, u kterých Apple přejde z klasického gumového těla na tělo pokryté úpletem, které využívá třeba již u Lightning kabelů u MacBooků či u kabelů pro Magic periferie. Zatímco donedávna se však počítalo s tím, že tyto kabely budou barevně ladit s odstíny telefonů jako takových, velmi přesný leaker MajinBu nyní přišel s informacemi, že se tak nestane.

Tyto kabely měly dorazit v balení iPhonů 15 (Pro) iphone 15 cable 3 iphone 15 cable 4 iphone 15 cable 2 iphone 15 cable 1 Vstoupit do galerie

Leaker sice potvrdil, že opletený kabel v balení iPhonů skutečně nahradí ten gumový, který se využíval doposud, avšak bude u všech modelů „jen“ v bílé. S uvedením barevných kabelů na pulty obchodů se nicméně dle jeho slov taktéž počítá, byť si nyní jistý tím, kdy se tak stane. Je možné, že je bude Apple prodávat hned ode dneška coby dokoupitelné příslušenství k iPhonům, ale taktéž nelze vyloučit to, že se tyto kabely dostanou na pulty obchodů později například coby primární doplňky pro iPady či Macy. Tak či tak, v ceně iPhonů 15 (Pro) zkrátka nebudou a my se tak budeme i nadále muset spokojit jen s bílou variantou. Otázkou je nicméně to, zda to vlastně někomu bude vadit.