Apple představil neuvěřitelný iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max!

Apple ani letos nezklamal a představil zbrusu nový iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Oba telefony jsou tím nejlepším, co dnes Apple uvádí na trh, žádný iPhone Ultra se bohužel nekoná. Co se týká novinek, které mají oba modely společné, je to zejména nový materál a to titan, který nahradil doposud používaný hliník. Nový iPhone 15 PRo, má matné hrany, matná záda a zaoblenější hrany než předchozí model. Jedná se také o nejlehčí iPhone, který kdy Apple vřadě vyrobil. Má taktéž nejtenčí rámečky, které kdy Apple měl u iPhone z řady Pro. Apple však i nadále zachoval velikosti a menší model iPhone 15 Pro má 6,1″ displej a větší iPhone 15 Pro má 6,7″ displej.

Titan, který Apple použil je takzvaný Titan Grade 5, stejný materiál, který Nasa použila pro vozítko rover, jenž jezdí na Marsu. Vyniká extrémní odolností, extrémní tuhostí a tvrdostí a také nízkou váhou. Kartáčované zpracování dodává rámečkům prémiovou podobu, nově je pak přímo do rámečku zapuštěno programovatelné tlačítko. Apple tkaé myslí na ekologii a proto je celé šasi telefonu možné 100% recyklovat, jednodušší je také výměna displeje v servisu.

iPhone 15 Pro jako první nabízí Action Button, tedy tlačítko, které nahrazuje přepínač hlasitosti. Tlačítko se nachází na stjeném místě, jako byl přepínač hlasitosti. Můžete si jej přizpůsobit, aby dělalo co chcete. Můžete s ním spouštět fotoaparát, kameru, diktafon, zkratky, zpřístupnění a další funkce, které většinou pochází z Controll menu. I když se Apple pochlubil úžasným displejem, ten je ve skutečnosti stejný jako u iPhone 14 Pro. Displej iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max nese nyní název Pro Display, ovšem nové funkce nenabízí.

Neuvěřitelný čip Apple A17 Pro

Dále pak mají oba modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. nový čip Apple A17 Pro, který je oproti předchozí generaci Apple A16 Bionic z iPhone 14 Pro rychlejší o 10%. Jedná se samozřejmě o nejlepší a nejrychlejší čip co Apple kdy použil. Apple použil jako první na světě 3nm čip Apple A17 Pro, což je neskutečný skok dopředu. Čip obsahuje 19 miliard tranzistorů, 6 jádrové CPU, které je nejrychlejším CPU v historii všech smartphonů, je rychlejší a efektivnější než většina CPU v PC. iPhone 15 Pro zvládá 35 miliard operací za vteřinu a to díky 2x rychlejšímu Neural Engine pro AI úlohy. Apple tak může ještě více vylepšovat fotografie nebo videa v reálném čase. Číp má vlastní USB Controller s podporou USB 3 s rychlostí 10 gigabitů za vteřinu, což je 20x rychlejší než doposud dostupný Lightning konektor, ovšem podpora Thunderbolt 4 se u nového iPhone nekoná. Nový je také GPU čip, který dokáže lepší renderování, je o 20% rychlejší než GPU v iPhone 14 Pro, umožňuje Mesh Shading a poprvé v historii také Ray Tracing v smartphone! Hry díky tomu vypadají mnohem realističtěji, protože Ray Tracing se stará o nasvícení scén, což je extérmně důležité. Hry na iPhone 15 Pro tak odpovídají kvalitou konzolím nové generace.

Apple dokonce o novém čipu tvrdí, že se jedná o čip, díky kterému se hry na mobilních telefonech dostanou na zcela jinou úroveň a při té příležitosti ukázal mobilní verzi The Divison, která vypadá 1:1 jako ta z PS4. Hry skutečně mohou využít neuvěřitelný potenciál čipu a posunout nejen grafiku, ale vše na nové úrovně. Dokonce se ukázal i Resident Evil Village, rozjetý na A17 Pro. Apple tvrdí, že nové hry na iPhone 15 pro budou vypadat jako hry na konzole nové generace.

Apple Pro Camera

Apple iPhone 15 Pro má nejlepší kameru v historii všech smartphonů. Ta se skládá ze sedmi modulů a umí neuvěřitelné věci. Hlavní kamera iPhone 15 Pro má 48 Mpix které můžete využívat neustále a ne pouze při focení do RAW, ale také do JPEG! Nová kamera má výrazně lepší kvalitu při focení v horších světelných podmínkách a v noci. Nový Night Mode používá výkon čipu A17 Pro a v noci tak můžete fotit neuvěřitlené fotografie. To navíc v kombinaci s liderem, díky čemuž je možné fotit noční portréty.

iPhone 15 Pro nabízí 3x násobný optický zoom při teleobjektivu a iPhone 15 Pro Max nabízí 5 násobný zoom u teleobjektivu. Nový 5 násobný teleobjektiv nabízí 12 mpix a 2,8f světelnost. Oproti iPhone 14 Pro má iPhone 15 Pro o 25% větší snímač. Ultraširokoúhlá kamera má nově světelnost f2,2.. Všechny objektyvy mají optickou stabilizaci díky pohybu senzoru. Kamera kterou iPhone 15 Pro používá splňuje standardy profesionálních kamer, jedná se ototiž o první smartphone na světě s podporou ACES – Academy Color Encoding System.. iPhone 15 Pro také nabízí jako první na světě Spatial video, tedy 3D video, které můžete natočit a prohlížet na Apple Vision Pro. Jedná se o prostorové video, speciálně určené pro Apple Vision Pro.

Oba modely mají USB-C, celodenní výdrž baterie, dynamic island, Wi-fi 6E, Pro Motion, Ceramic shield a Always-On Display.

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max cena

Americká cena iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max je nastavena na 999 dolarů, respektive 1199 dolarů u iPhone 15 Pro Max. Do prodeje zamíří telefony v pátek 22. září, přičemž předobjednávky na ně odstartují tento pátek – tedy 15. září. Kolik si za ně bude Apple účtovat na našem trhu nicméně zatím nevíme, jelikož má stále vypnutý Online Store, který by ceny odhalil.