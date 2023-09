Apple Watch Ultra 2 představeny!

Apple Watch Ultra 2 jsou konečně tu! Apple je totiž před malou chvílí na své nejsledovanější tiskové konferenci letoška odhalil a de facto tím tedy potvrdil, že se jedná o další z produktů, který bude chtít aktualizovat rok co rok. Co nového tedy tyto hodinky cílící primárně na náročné uživatele nabízí?

Apple Watch Ultra 2 vzhled

Nová generace Apple Watch Ultra sice vypadá poměrně překvapivě naprosto stejně jako jejich první generace. Spekulace ohledně nasazení šedého těla se tedy nenaplnily, přestože tento záměr potvrzovaly naprosto veškeré zdroje.

Apple Watch Ultra 2 výkon

Dle očekávání se hodinky dočkaly nové generace čipu S – tedy konkrétně S9. Ten je podle slov Applu až o 30 % rychlejší než jeho předešlá generace a to jednak díky 5,6 miliardám tranzistorů, ale taktéž 2x rychlejšímu Neural Enginu pro operace založené na AI. Poměrně překvapivé je nicméně to, že jeho energetická spotřeba je zřejmě na velmi podobné úrovni jako tomu bylo v předešlých generacích. Nicméně rychlost čipu jako taková by měla uživatelům dle slov Applu otevřít dveře do nové dimenze využitelnosti. Například Siri díky čipu funguje přímo na zařízení, diktování je díky němu o 25 % přesnější a tak podobně. Hodinky se rovněž naučí místní hledání známé z iPhonů, spolupracování s HomePodem a tak podobně. Vše je ale samozřejmě vázané na watchOS 10 a tak můžeme řadu podobných funkcí očekávat i na starších modelech. Minimálně místní hledání má být ale exkluzivitou Watch se S9.

Apple Watch Ultra 2 displej

Apple láká u nových Apple Watch Ultra na displej s maximálním jasem 3000 nitů, což je hodnota, která zaručuje bezproblémovou čitelnost i na slunci. Jako již tradičně jsou připraveny k dispozici i nové ciferníky. Displej je pak dle slov Applu modulární, díky čemuž jsou hodinky schopné využívat jej až ke kraji při Always-on. Poměrně zajímavé je pak to, že si hodinky díky senzoru světla dokáži „spustit“ noční režim, který přebarví ciferník na červeno.

Apple Watch Ultra 2 výdrž

Bohužel, výdrž hodinek se nepohnula ani o píď. Stále je totiž k dispozici „jen“ 36 hodin na jedno nabití a 72 hodin v případě aktivního režimu nízké spotřeby. Samozřejmě ale záleží na tom, jak aktivně člověk hodinky využívá.

Apple Watch Ultra 2 cena

Americká cena Apple Watch Ultra 2 je nastavena na 799 dolarů s tím, že do prodeje půjdou v pátek 22. září. Předobjednávky na tyto hodinky odstartují již tento pátek, tedy 15. září. Co se týče české ceny, na tu si budeme muset počkat až do znovuspuštění Apple Online Storu.