Vzorná podpora Applu v praxi: Vyšel iOS a iPadOS 15.7.9 a macOS 12.6.9 a 11.7.10

Apple je mezi uživateli velmi oblíbený mimo jiné díky své dlouholeté softwarové podpoře, která dokáže leckdy skoro až vyrazit dech. Přesně to se ostatně děje i nyní, jelikož kalifornský gigant před malou chvílí vypustil na světlo světa iOS 15.7.9, iPadOS 15.7.9, macOS 12.6.9 a dokonce i macOS 11.7.10 – tedy systém, určený už pro opravdu staré Macy. Důvod je přitom jediný – předešlé verze těchto systémů obsahují bezpečnostní chyby, které ohrožují uživatele a ti se tak mohou nyní díky nově vydaným systémům chránit před nebezpečím. Přesně z tohoto důvodu je proto instalace doporučována všem uživatelům s kompatibilními zařízeními. Pokud mezi ně tedy patříte i vy, neváhejte a instalujte. A pokud mezi ně nepatříte, jen obdivujte to, jak je Apple v opravách bezpečnostních chyb důsledný i zpětně. Jen málokterá společnosti by totiž svou energii věnovala takto starým OS a tedy de facto i zařízením, která jí již nic moc nepřináší (a kterých je naprostá minorita).

