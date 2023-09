Nový čip v Apple Watch 9 a Ultra 2 bude zklamáním, tohle je důvod

Již zítra odhalí světu nové generace Apple Watch. Řeč je konkrétně o modelech Series 9 a Ultra 2, které naváží na loni představené Series 8 a Ultra 1. generace. Pokud však od nich očekáváte velké věci, měli byste ze svých očekávání slevit. Nic takového se totiž nechystá, což ve svém tweetu potvrdil i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Zatímco o iPhonech 15 (Pro) se v předešlých týdnech a měsících hovořilo díky spoustě úniků informací ve velkém, o Apple Watch Series 9 a Ultra 2 nikoliv. Pár úniků se jich sice taktéž týkalo, nicméně ve výsledku o hodinkách odhalily jen to, že dostanou rychlejší čip, přepracovaný srdeční senzor pro monitoring vašeho zdraví a nové barevné varianty. Právě čip pak byl prezentován coby hlavní novinka nové generace Apple Watch, kvůli čemuž se k němu a jeho vlastnostem začali mnozí jablíčkáři upínat coby skoro k zázraku, který má potenciál výrazně zrychlit hodinky a zároveň jim prodloužit strmě výdrž. To se ale velmi pravděpodobně nestane, přičemž vysvětlení je velmi jednoduché. Kdyby totiž byl Apple schopen dělat na poli čipů pro Apple Watch zázraky, dělal by je podle Gurmana stejně jako u iPhonů, iPadů či Maců daleko častěji než je tomu nyní. Čip používaný v současných Apple Watch však měly i předešlé dvě generace, takže je jasné, že zde inovovat buď neumí, nebo pro něj zkrátka nové čipy každý rok nedávají smysl, jelikož je jednak Watch nepotřebují a jednak zde není prostor k velkým skokům.

Fotogalerie Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 black Black TitaniumApple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 Black Titanium Vstoupit do galerie

Gurman dokonce zašel se svým tvrzením tak daleko, že upgrade z Apple Watch Series 8 či Ultra 1 na Series 9 či Ultra 2 označil za bezdůvodný. „Nevěřím, že k upgradu z loňské na letošní generaci Apple Watch bude dávat smysl. Na rozdíl od iPhonu či Macu není nárůst výkonu díky novému čipu tak znatelný ani užitečný, protože kdyby byl, jednoduše by Apple Watch bez nového čipu nevydržely tři roky, jako je tomu nyní,“ nechal se Gurman slyšet. Pokud vám tedy přišly Apple Watch v posledních letech poměrně nudné, ani zítřek vám v tomto směru bohužel radost na 99 % neudělá. Applu se sice mohlo podařit ututlat něco, čím nám zítra vyrazí dech, ale vzhledem k tomu, jak moc sledované jeho produkty jsou, je pravděpodobnost velmi nízká.